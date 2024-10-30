В ночь на 30 октября российский дрон нанес удар по зданию Генштаба ВСУ в Киеве, вызвав значительные повреждения. Очевидцы видели яркие вспышки взрывов.

Ночью 30 октября в 3:26 мск жители Киева услышали звуки взрывов. Воздушная тревога продолжалась почти два часа. В это время российский беспилотник атаковал здание Генштаба ВСУ, что привело к разрушениям, о которых сообщили очевидцы. На кадрах, сделанных местными жителями, видны яркие оранжевые вспышки, свидетельствующие о работе противовоздушной обороны.

Глава городской военной администрации Сергей Попко подтвердил, что ПВО действовала не только в Киеве, но и в его окрестностях. Мэр города Виталий Кличко добавил, что взрывы ощущались в Соломенском районе, где возникли пожары из-за падения обломков дронов. "Горят нежилые помещения", — отметил Кличко в своем Telegram-канале.

Информация о повреждениях самого Генштаба отсутствовала в отчетах мэра. Позже бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (в РФ находится в перечне экстремистов и террористов) опубликовал фотографию, на которой пожарный стоит на разрушенной крыше здания. Он сообщил, что дрон попал именно в крышу, и, по словам его источников, в Генштабе произошла эвакуация. Мосийчук также указал на то, что один из снарядов не разорвался.

Официальные комментарии от украинских властей по поводу атаки пока отсутствуют. Здание Генштаба расположено на Воздухофлотском проспекте, в районе, где сосредоточены важные военные учреждения, включая Министерство обороны Украины.