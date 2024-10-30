Курс биткоина в РФ установил новый рекорд, превысив 7 миллионов рублей. С начала года его цена возросла на 86%.

Криптовалютный рынок продолжает демонстрировать впечатляющие изменения, и биткоин вновь стал центром внимания. Недавний рост его курса подтверждает интерес инвесторов и пользователей.

30 октября курс биткоина обновил свой исторический максимум, достигнув 7,17 миллиона рублей. Согласно данным CoinMarketCap, это событие стало знаковым для рынка. В начале года стоимость биткоина составляла около 3,77 миллиона рублей, что означает рост на 86% за этот период.

На 12:30 по московскому времени курс колебался около 7,02 миллиона рублей. В то же время курс биткоина к доллару США также продемонстрировал впечатляющий рост, увеличившись на 71%. Ночью 30 октября цена биткоина к доллару достигла 73 620 долларов на платформе Binance, что является рекордом с марта 2024 года.

В онлайн-обменниках стоимость одного биткоина начинается от 7 миллионов рублей, а на p2p-площадке криптобиржи Bybit цена составляет от 7,1 миллиона рублей.