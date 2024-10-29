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Акционеры Intel волнуются из-за падения выручки и потери доли рынка
Intel ожидает значительное снижение квартальной выручки, что вызывает беспокойство среди инвесторов. Генеральный директор Пэт Гелсингер сталкивается с критикой за неудачные решения и необходимость восстановления лидерства на рынке.

Американский гигант полупроводников Intel готовится к отчету, который может шокировать акционеров. Ожидаемое падение квартальной выручки на 8% до $13,02 миллиарда вызывает вопросы о будущем компании. Этот спад станет самым значительным за последние пять кварталов и может сигнализировать о дальнейших потерях на рынке центров обработки данных и персональных компьютеров.

Пэт Гелсингер, занимающий пост генерального директора с 2021 года, пытается вернуть утраченные позиции Intel. Однако его усилия сталкиваются с критикой. Убытки в контрактном производственном бизнесе растут, а компания не смогла воспользоваться бумом, вызванным генеративным искусственным интеллектом. Ошибки в стратегическом планировании, такие как отказ от инвестиций в OpenAI, ставят под сомнение способность Intel адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка.

Инвесторы внимательно следят за отчетом, который должен прояснить планы Гелсингера по внедрению новых технологий. В условиях, когда акции компании упали более чем на 50% в этом году, акционеры задаются вопросами: сможет ли компания восстановить свою долю на рынке и кто возьмет на себя ответственность за это?

Гелсингер уже предпринял ряд шагов, включая сокращение рабочих мест и приостановку дивидендов. Он заключил сделку с Amazon.com, что стало одним из первых шагов по модернизации производственных мощностей с использованием новейшей технологии 18A. Однако этого недостаточно, чтобы успокоить инвесторов, которые требуют конкретных результатов.

Согласно прогнозам, литейный бизнес Intel понесет операционные убытки в размере $2,55 миллиарда. Это связано с высокими затратами на эксплуатацию и расширение фабрик. Аналитики отмечают, что именно услуги литейного производства стали причиной слабой валовой прибыли компании. Ожидается, что скорректированная валовая прибыль упадет более чем на 7 процентных пунктов до 37,9%.

На фоне падения Intel, конкуренты, такие как AMD, продолжают набирать популярность. Прогнозы показывают, что доходы AMD от продаж чипов для ПК вырастут более чем на 18%. Эта компания также активно захватывает долю на рынке серверов, в то время как Intel ожидает падения доходов от центров обработки данных на 17%. Это станет десятым кварталом подряд с таким снижением.

Хотя Intel сохраняет значительную долю на рынке центральных процессоров для серверов, спрос смещается в сторону графических процессоров, где компания не успевает за конкурентами. Аналитики предсказывают, что половина из 31 специалиста, следящих за акциями Intel, снизит свои прогнозы по доходам, что только усугубит ситуацию.

#intel #полупроводники #выручка
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World Trailer
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Им срочно нужен такой чувак как Джим Келлер... который разгонит этот ЛГБТ сброд... и оставив нормальную команду сделают годный CPU :D
Акционеры Intel волнуются из-за падения выручки и потери доли рынка
ЮРА ОНИЩЕНКО
21:12
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Alex TOPMAN
21:12
Не примазывай Патрика к делам Свона. Пэт был гл. инженером, которому урезали тогда финансирование. И он уже тогда понимал, в какую .опу они в итоге скатятся. А сейчас он пытается вытащить контору, но ...
Глава Intel обвинил в проблемах компании команду Байдена и назвал положение критическим
Alex TOPMAN
21:09
Ты пропустил следующую новость: когда на низах акциями АМД закупился не кто-нибудь, а сам Сорос. И "чудесным образом" с тех пор дела у амд резко попёрли вверх, а у конкурента в .опу. (спойлер: Сорос н...
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