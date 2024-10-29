Intel ожидает значительное снижение квартальной выручки, что вызывает беспокойство среди инвесторов. Генеральный директор Пэт Гелсингер сталкивается с критикой за неудачные решения и необходимость восстановления лидерства на рынке.

Американский гигант полупроводников Intel готовится к отчету, который может шокировать акционеров. Ожидаемое падение квартальной выручки на 8% до $13,02 миллиарда вызывает вопросы о будущем компании. Этот спад станет самым значительным за последние пять кварталов и может сигнализировать о дальнейших потерях на рынке центров обработки данных и персональных компьютеров.

Пэт Гелсингер, занимающий пост генерального директора с 2021 года, пытается вернуть утраченные позиции Intel. Однако его усилия сталкиваются с критикой. Убытки в контрактном производственном бизнесе растут, а компания не смогла воспользоваться бумом, вызванным генеративным искусственным интеллектом. Ошибки в стратегическом планировании, такие как отказ от инвестиций в OpenAI, ставят под сомнение способность Intel адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка.

Инвесторы внимательно следят за отчетом, который должен прояснить планы Гелсингера по внедрению новых технологий. В условиях, когда акции компании упали более чем на 50% в этом году, акционеры задаются вопросами: сможет ли компания восстановить свою долю на рынке и кто возьмет на себя ответственность за это?

Гелсингер уже предпринял ряд шагов, включая сокращение рабочих мест и приостановку дивидендов. Он заключил сделку с Amazon.com, что стало одним из первых шагов по модернизации производственных мощностей с использованием новейшей технологии 18A. Однако этого недостаточно, чтобы успокоить инвесторов, которые требуют конкретных результатов.

Согласно прогнозам, литейный бизнес Intel понесет операционные убытки в размере $2,55 миллиарда. Это связано с высокими затратами на эксплуатацию и расширение фабрик. Аналитики отмечают, что именно услуги литейного производства стали причиной слабой валовой прибыли компании. Ожидается, что скорректированная валовая прибыль упадет более чем на 7 процентных пунктов до 37,9%.

На фоне падения Intel, конкуренты, такие как AMD, продолжают набирать популярность. Прогнозы показывают, что доходы AMD от продаж чипов для ПК вырастут более чем на 18%. Эта компания также активно захватывает долю на рынке серверов, в то время как Intel ожидает падения доходов от центров обработки данных на 17%. Это станет десятым кварталом подряд с таким снижением.

Хотя Intel сохраняет значительную долю на рынке центральных процессоров для серверов, спрос смещается в сторону графических процессоров, где компания не успевает за конкурентами. Аналитики предсказывают, что половина из 31 специалиста, следящих за акциями Intel, снизит свои прогнозы по доходам, что только усугубит ситуацию.