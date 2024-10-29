Илон Маск запустил суперкомпьютер xAI Colossus, работающий на 100 000 графических процессоров NVIDIA H100 AI.

Илон Маск представил суперкомпьютер xAI Colossus, который стал крупнейшим в своем роде. Этот монстр вычислительной мощности включает 100 000 графических процессоров NVIDIA H100 AI и был построен за рекордные 122 дня. Для сравнения, подобные проекты обычно требуют несколько лет.

Основным элементом системы стали стойки Supermicro, каждая из которых содержит по 64 графических процессора. Эти стойки работают на жидкостном охлаждении, что позволяет эффективно управлять теплом, возникающим в процессе работы. Каждая стойка состоит из восьми серверов высотой 4U, и в результате получается мощный мини-кластер, способный обрабатывать огромные объемы данных.

Патрик из ServeTheHome отметил, что инженерные достижения команды xAI поражают воображение. Стремление к инновациям и оптимизации процессов стало ключом к успеху. Маск и его команда смогли создать этот гигантский кластер в рекордно короткие сроки, что привлекло внимание не только специалистов, но и широкой публики.

Важным аспектом работы xAI Colossus является его способность обрабатывать данные на высоких скоростях. Масштабируемая архитектура позволяет объединять стойки в большие кластеры, что обеспечивает мощное сетевое взаимодействие.

Недавно команда xAI предоставила возможность увидеть суперкомпьютер изнутри. Видео, снятое в Мемфисе, показало, как выглядит этот огромный компьютер, и как он функционирует. Съемка заняла пять месяцев, и Маск лично утвердил материал перед публикацией. Это стало настоящим событием в мире технологий.