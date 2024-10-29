Недавнее исследование ученых из нескольких институтов обнаружило возможную связь между черными дырами и темной энергией. Эти результаты могут изменить наше понимание структуры Вселенной и ее эволюции.

Исследователи из разных уголков мира представили захватывающие результаты, связывающие черные дыры с темной энергией. Эта таинственная сила, управляющая расширением Вселенной, может оказаться более сложной, чем считали ранее. В ходе работы ученые проанализировали данные, собранные с помощью спектроскопического инструмента темной энергии DESI, который включает 5000 роботизированных камер, установленных на телескопе Mayall.

Грегори Тарле, профессор физики в Мичиганском университете, отметил, что черные дыры представляют собой область сильной гравитации, аналогичной той, что существовала в ранней Вселенной. Он предположил, что в процессе гравитационного коллапса массивные звезды могут превращаться в темную энергию, как бы воспроизводя «обратный Большой взрыв». Это открытие ставит под сомнение традиционные представления о природе темной энергии и ее роли в космосе.

Кевин Крокер, ведущий автор исследования, добавил, что если черные дыры действительно содержат темную энергию, они могут расти вместе с расширяющейся Вселенной, что могло бы ускорить ее развитие. Данные первого года работы DESI показали, что плотность темной энергии увеличивалась со временем, что согласуется с тем, как количество черных дыр росло в процессе эволюции Вселенной.

Стив Ален, почетный профессор из Бостонского университета, изначально относился к этой гипотезе скептически, но в ходе исследований его мнение изменилось. Он увидел, что связь между черными дырами и темной энергией действительно имеет смысл, и это открытие может стать важным шагом в понимании космологии.

Команда использовала данные десятков миллионов далеких галактик, чтобы проследить за изменениями в темной энергии на протяжении миллиардов лет. Они обнаружили, что увеличение количества черных дыр совпадает с ростом темной энергии, что добавляет весомых аргументов к их теории.

Это исследование дополняет существующие работы, изучающие связь между черными дырами и темной энергией. В отличие от предыдущих исследований, новое исследование сосредоточилось на более молодых черных дырах, образовавшихся в эпоху активного звездообразования. Это открытие может изменить представление о том, как черные дыры влияют на структуру и динамику Вселенной.

Ученые продолжат исследовать, где находятся эти черные дыры и как они изменялись на протяжении последних 8 миллиардов лет.