Аналитики маркетплейса «Финуслуги» представили данные о стоимости полисов ОСАГО в России за три квартала 2024 года. Средняя цена страховки снизилась на 4,2%, но некоторые регионы по-прежнему остаются лидерами по высоким расценкам.

На фоне изменений в страховом рынке России эксперты из маркетплейса «Финуслуги» представили свежие данные о стоимости полисов ОСАГО. Интересно, что средняя цена страховки по стране снизилась, однако в некоторых регионах стоимость остается на высоком уровне. Это создает определенные тренды, которые стоит рассмотреть подробнее.

По итогам первых девяти месяцев 2024 года средняя стоимость полиса ОСАГО составила 7 215 рублей, что на 4,2% меньше, чем в прошлом году. В 2023 году этот показатель равнялся 7 532 рубля. Аналитики провели расчеты на основе данных о полисах, приобретенных на маркетплейсе в период с января по сентябрь текущего и прошлого года. Они определили среднюю стоимость как отношение общей суммы всех полисов к их количеству.

Москва, как и следовало ожидать, занимает первое место по стоимости полиса ОСАГО, где автовладельцы платят в среднем 10 185 рублей. Санкт-Петербург и Московская область также входят в тройку лидеров с ценами 9 771 и 9 361 рублей соответственно. Эти цифры подчеркивают, как плотность населения и уровень конкуренции влияют на стоимость страховки.

С другой стороны, Забайкальский край выделяется самой низкой ценой на полис — всего 5 142 рубля. В этом регионе страхование обходит значительно дешевле, чем в крупных городах. Белгородская, Костромская и Орловская области также радуют водителей доступными расценками, колеблющимися в пределах 5 400 рублей.

Некоторые регионы показали значительный рост цен. Например, Северная Осетия — Алания и Еврейская автономная область зафиксировали увеличение стоимости на 24%. Это привело к тому, что средняя цена в этих субъектах достигла 8 340 и 5 814 рублей соответственно. Якутия также не осталась в стороне, с ростом на 19%, что подчеркивает нестабильность цен в некоторых частях страны.

С введением новых правил, начиная с 1 марта 2025 года, дорожные камеры начнут фиксировать автомобилистов без полиса ОСАГО. Водители получат предупреждения на портал «Госуслуги», но без штрафов в течение первого года. Это нововведение может существенно повлиять на рынок и привести к изменениям в поведении автовладельцев, которые теперь будут более внимательны к своим страховкам.