Израильское Министерство обороны подписало контракт на сумму $500 миллионов для поставок лазерных систем противовоздушной обороны.

Израиль вступает в новую эпоху оборонительных технологий с подписанием значительного контракта на сумму $500 миллионов. Министерство обороны страны объявило о намерении расширить свои возможности в области противовоздушной обороны с помощью лазерных систем. Генеральный директор Минобороны Эяль Замир отметил, что это событие знаменует собой переход к более современным методам защиты.

Контракт включает поставки системы "Маген Ор", которая станет первой лазерной установкой израильского производства. Замир подчеркнул, что первые установки появятся в течение следующего года, что говорит о быстром внедрении новых технологий в армию. "Маген Ор" будет способен перехватывать различные воздушные угрозы, включая ракеты и беспилотники.

Решение о расширении серийного производства этой системы стало ответом на растущие вызовы безопасности в регионе. Замир подписал приказ, который позволит увеличить темпы производства, чтобы обеспечить своевременные поставки. Система "Маген Ор", получившая название "Железный луч", прошла множество испытаний и продемонстрировала свою эффективность. Ожидается, что она интегрируется в уже существующую многоуровневую систему обороны Израиля, дополнит "Железный купол" и обеспечит более надежную защиту от современных угроз.

Бригадный генерал Дэнни Голд, исполняющий обязанности главы Сил обороны Израиля, отметил, что этот проект подчеркивает высокий уровень профессионализма израильской оборонной промышленности. Он рассказал о том, как инновации и креативность позволяют стране достигать глобального лидерства в области технологий.