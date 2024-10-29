Министр по поощрению добродетели Афганистана Халид Ханафи объявил о запрете на публичные разговоры между женщинами. Эти меры привлекли внимание международного сообщества к ситуации с правами женщин в стране.

Министр по поощрению добродетели и предотвращению порока Халид Ханафи озвучил новые ограничения, которые удивили общество. Женщинам теперь запрещено публично общаться не только с мужчинами, но и друг с другом. Это решение стало частью первой официальной декларации талибов*, которая вводит строгие законы о пороках и добродетелях.

Ханафи в своем недавнем аудиозаявлении подчеркнул, что взрослые женщины не должны позволять другим слышать свой голос. Запрет касается даже чтения Корана вслух в присутствии других женщин. Эти меры вызвали волну возмущения среди афганок, которые видят в них проявление деспотичной политики, направленной на подавление их прав и свобод.

Самира, акушерка из Герата, поделилась своим опытом работы в условиях усиливающегося контроля талибов*. Она рассказала, что за последние два месяца ситуация ухудшилась: талибы* запрещают медицинским работникам общаться с мужчинами, сопровождающими пациенток. Даже на контрольно-пропускных пунктах они не могут свободно говорить, что создает дополнительные трудности в их работе. Самира отметила, что запреты касаются даже обсуждения медицинских вопросов с родственниками-мужчинами в поликлиниках.

Новые правила требуют от женщин закрывать все части тела, включая лицо, и ограничивают их возможность говорить даже в собственном доме. Ханафи заявил, что если женщине не разрешается произносить такбир — исламскую молитву, то о каком пении может идти речь? Эти слова подчеркивают степень контроля, которую талибы* пытаются установить над женщинами.

Афганские активистки и защитники прав женщин резко осудили эти меры. Они отмечают, что подобные ограничения становятся частью более широкой политики, направленной на подавление женских прав. Одна из активисток, представляющая движение за права женщин, спросила: "Как женщины, которые кормят свои семьи, могут покупать хлеб или обращаться за медицинской помощью, если даже их голос запрещен?" Эти слова отражают глубокую тревогу, которую испытывают многие афганские женщины.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация