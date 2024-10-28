Ученые из Лондонского университета королевы Марии и Paragraf Limited сделали важный шаг в создании мемристоров на основе графена. Эти устройства могут сыграть ключевую роль в будущих вычислительных системах и искусственном интеллекте.

Ученые из Лондонского университета королевы Марии и компании Paragraf Limited сделали важный шаг в разработке мемристоров на основе графена, что может изменить подход к вычислительным системам и искусственному интеллекту. Эти устройства, обладающие уникальными свойствами, способны не только хранить данные, но и выполнять вычисления, имитируя работу синапсов в человеческом мозге. Это открывает новые перспективы для создания более эффективных и энергосберегающих технологий.

Разработка мемристоров проводилась на уровне пластины, что является значительным достижением, позволяющим надеяться на их массовое производство. Графен, обладая толщиной всего в один атом, демонстрирует высокую подвижность электронов, что делает его идеальным кандидатом для использования в таких устройствах. Однако ранее интеграция графена в электронику сталкивалась с серьезными проблемами, связанными с масштабированием и стабильностью.

Доктор Чжичао Вэн отметил, что графеновые электроды значительно улучшают характеристики мемристоров, обеспечивая их большую долговечность и открывая новые возможности, такие как создание светочувствительных синапсов. Это означает, что мемристоры могут не только обрабатывать информацию, но и реагировать на внешние стимулы, что делает их особенно перспективными для применения в области искусственного интеллекта и нейронных сетей. Основной вызов, с которым сталкиваются исследователи, заключается в деградации мемристоров при использовании, и новые достижения в области графена могут помочь решить эту проблему, открывая двери для дальнейших инноваций в электронике.