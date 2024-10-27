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Xpeng начинает строительство завода по производству летающих автомобилей: по 10 000 после 2026 года
Компания Xpeng начала строительство завода, который будет производить модульные летающие автомобили с мощностью 10 000 единиц в год. Массовое производство запланировано на 2026 год, а уже сейчас компания получила более 3000 предзаказов на свои инновационные транспортные средства.

27 октября Xpeng провела церемонию закладки фундамента нового завода, который станет ключевым объектом для производства летающих автомобилей. Этот проект, названный Land Aircraft Carrier (LAC), обещает произвести 10 000 единиц в год, начиная с 2026 года. Интерес к этому транспортному средству растет, ведь компания уже получила более 3000 заказов еще до начала официальных продаж.

Ранее Xpeng Xpeng AeroHT разработала несколько поколений летающих автомобилей, но их внешний вид больше напоминал дрон, чем привычный автомобиль. В 2021 году компания объявила о намерении создать дорожное транспортное средство с развертываемыми роторами. Однако сложности с блокировкой роторных механизмов привели к необходимости пересмотра концепции.

В итоге Xpeng сосредоточилась на LAC, который представляет собой модульный летающий автомобиль. Он состоит из двух основных компонентов: трехосного носителя и большого дрона, который помещается внутрь. Ожидается, что LAC совершит свой первый публичный полет на авиасалоне в Чжухае в ноябре 2024 года, что добавляет интриги к уже существующим заказам.

Строительство нового завода началось в Гуанчжоу, его площадь составит 180 000 квадратных метров. Завод будет включать четыре производственных цеха и вспомогательные помещения для покраски и сборки. Интересно, что компания планирует собирать трехосный носитель на одном из своих существующих заводов, что указывает на интеграцию новых технологий с уже налаженными производственными процессами.

Несмотря на оптимизм, некоторые эксперты выражают сомнения относительно будущего проекта. Необходимость получения лицензий на полеты и недостаточно развитая правовая база для летающих автомобилей могут стать серьезными препятствиями. При этом Xpeng активно работает с ключевыми клиентами, такими как спасательные службы, которые могут обеспечить стабильный поток заказов.

Размеры LAC составляют 5,5 метра в длину и 2 метра в ширину и высоту. Дизайн автомобиля отличается минимализмом и плавными линиями, что делает его привлекательным для потенциальных покупателей. Смешанный запас хода достигает 1000 км, а благодаря высоковольтной системе зарядка занимает всего 18 минут. Полностью электрический самолет способен автоматически приземляться и стыковаться с носителем, что добавляет удобства в использовании.

#технологии #производство #xpeng #летающие автомобили
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