Китайская компания Loongson анонсировала запуск нового поколения процессоров, известных как «Три мушкетера». Эти чипы нацелены на сокращение разрыва в производительности с ведущими производителями Intel и AMD.

Китайская компания Loongson, работающая в сфере разработки процессоров на протяжении 22 лет, готовит к выпуску новое поколение чипов, которые могут изменить ситуацию на рынке. Впервые она представила свои амбициозные планы с процессорами, прозванными «Три мушкетера». Эти три новых чипа четвертого поколения — Loongson 3A6000, 3B6000M и 3C6000 — обещают значительно повысить производительность и закрыть пробел между китайскими и зарубежными процессорами.

Loongson всегда стремилась создать доступные альтернативы для Intel и AMD, однако исторически ее продукты не могли соперничать с западными аналогами по производительности. Теперь же, как сообщает Fast Technology, компания внедряет новый подход к разработке, который включает два раунда оптимизаций архитектуры перед итерацией процесса. Это напоминает методику «Тик-Так» Intel, где каждая новая версия чипа улучшает предыдущую.

Чипы четвертого поколения уже начали поступать на рынок, и среди них выделяется 3A6000, который уже доступен для разработчиков. Интерес вызывает и 3B6000M, который интегрирует графические и вычислительные ядра GPGPU, что открывает новые горизонты для производительности в графических задачах. Кроме того, серверный процессор 3C6000 проходит тестирование и должен выйти в продажу в четвертом квартале 2024 года.

Loongson не останавливается на достигнутом. В разработке находятся обновленные версии «Трех мушкетеров» — 3A6600, 3B6600 и 3C6600, которые также будут включать передовые графические ядра. Ожидается, что 3B6600 появится на рынке в первой половине следующего года и станет еще одним шагом к усилению позиций компании на международной арене.

С новыми высокоскоростными интерфейсами PCIe, которые обеспечат возможность подключения к различным устройствам, включая графические карты и сетевые модули, Loongson действительно закладывает основу для серьезной конкуренции с западными производителями.