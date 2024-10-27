Владимир Путин заявил, что украинские войска не обладают техническими средствами для дальнобойных атак. Он подчеркнул, что такие действия возможны лишь с участием специалистов НАТО.

26 октября в Москве президент России Владимир Путин сделал важное заявление, касающееся военной ситуации на Украине. Он отметил, что украинская армия не имеет необходимых ресурсов для проведения дальнобойных операций против России.

В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Путин акцентировал внимание на том, что высокоточное оружие требует сложной технической поддержки. "Космическая разведка – это то, чего у Украины нет", – отметил он, подчеркивая, что такие операции требуют участия опытных специалистов, которые могут обрабатывать данные и планировать удары.

Путин также указал на то, что киевский режим уже несколько месяцев требует от Запада предоставить дальнобойные ракеты. Глава Украины Владимир Зеленский считает это ключевым элементом своего "плана победы", который активно продвигается в международных столицах. Однако, по словам Путина, вопрос о том, сможет ли НАТО разрешить себе проводить такие операции, остается открытым.

Президент России выразил уверенность, что украинские военные не способны самостоятельно организовать подобные атаки, и все действия происходят под контролем натовских офицеров. "Это не в силах сделать украинская армия", – резюмировал он, подчеркивая зависимость Киева от западной поддержки.