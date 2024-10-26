AMD представила новый процессор Ryzen 7 9800X3D c тактовой частотой до 5,2 ГГц и уникальной архитектурой, он предлагает значительные улучшения производительности.

AMD представила Ryzen 7 9800X3D. С тактовой частотой, достигающей 5,2 ГГц, и новой технологией 3D V-Cache, этот чип обещает высокие результаты в играх и многопоточных задачах.

Что отличает 9800X3D от предшественников? Во-первых, архитектура Zen 5 обеспечивает прирост производительности на уровне 16% по сравнению с предыдущими моделями. Вдобавок, 96 МБ кэш-памяти L3 значительно ускоряет доступ к данным.

AMD также изменила компоновку CCD, разместив его над 3D V-Cache, что улучшило его тепловые характеристики. В результате, Ryzen 7 9800X3D не только демонстрирует высокую производительность, но и остается стабильным даже при интенсивных нагрузках.

Пользователи смогут установить этот процессор на существующие материнские платы с сокетом AM5. Ryzen 7 9800X3D совместим с быстрой памятью DDR5 и предлагает поддержку PCIe Gen 5.

В преддверии выхода нового процессора многие с нетерпением ожидают тестов, которые подтвердят его превосходство над конкурентами, такими как Intel Core Ultra 9 285K.