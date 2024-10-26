Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Опрос: почти половина американцев не готова платить за ИИ-функции в смартфонах
Недавний опрос CNET показал, что почти 50% пользователей смартфонов в США не хотят доплачивать за функции искусственного интеллекта. Вместо этого они ценят более длительное время автономной работы, объем памяти и улучшенные камеры.

По данным свежего опроса, проведенного CNET, почти половина пользователей смартфонов в США не желает переплачивать за функции искусственного интеллекта на своих устройствах. В выборке из 2484 взрослых, среди которых 2387 пользователей смартфонов, респонденты указали, что основные критерии при выборе нового телефона — это продолжительность работы батареи (61%), объем памяти (46%) и качество камеры (38%). Эти результаты подчеркивают, что функциональность и практичность остаются в приоритете для большинства.

В то время как компании, такие как Apple, Google и Samsung, активно развивают технологии ИИ, пользователи не спешат тратить дополнительные деньги на новые функции. Например, Samsung Galaxy AI будет доступен бесплатно до конца 2025 года, в то время как Google уже предлагает подписку на Gemini Advanced. Это создает вопрос о том, насколько важен ИИ для рядового пользователя.

Интересно, что среди молодежи — представителей поколения Z и миллениалов — наблюдается другая тенденция. Около 20% из них считают функции ИИ полезными. Эти поколения активно используют ИИ для редактирования фотографий, создания изображений и обработки текста. Примерно 20% поколения Z и 19% миллениалов часто обращаются к таким инструментам, как ChatGPT и Google Gemini. Однако даже среди них сохраняется обеспокоенность по поводу конфиденциальности: 34% пользователей выражают опасения.

Отказ от обновления смартфонов также связан с высокой ценой на новые модели. Флагманские устройства стоят от 800 до 1200 долларов, и многие пользователи предпочитают использовать свои телефоны как можно дольше. Опрос показывает, что 44% респондентов заменяют свои устройства только в случае поломки, а 30% хранят свои телефоны более трех лет. Лишь 8% меняют телефоны ежегодно.

Кроме того, интерес к складным экранам остается низким. Несмотря на выход таких моделей, как Pixel 9 Pro Fold и Galaxy Z Flip, более половины опрошенных (52%) не планируют их приобретение. Это говорит о том, что пользователи пока не готовы к кардинальным изменениям в дизайне и функциональности смартфонов.

Таким образом, рынок смартфонов продолжает оставаться под влиянием потребностей пользователей, которые ищут надежность и эффективность, а не только новизну технологий. Интерес к искусственному интеллекту растет, но не в такой степени, чтобы заставить людей переплачивать.

#сша #смартфоны #искусственный интеллект #опрос #cnet
Источник: ithome.com
+
Написать комментарий (0)
The Verge: OpenAI намерена развернуть новую ИИ-модель Orion уже в ноябре
Apple серьезно изменит дизайн iPhone 17 Pro Max, чтобы повысить продажи смартфонов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
45
В 2025 году Samsung представит не только Galaxy S25, но и два необычных флагмана
+
Samsung разрабатывает чипсет Exynos, который может быть использован в серии Galaxy S27
+
Саудовская Аравия начала строительство самого большого здания в мире
2
На Транссибе появился первый участок пути, построенный с использованием передовых технологий
1
Дрон ВСУ по ошибке перехватил редкий украинский беспилотник Hawk
+
Xiaomi раскрыла ряд характеристик планшетов серии Pad 7
1
Conversation: ВСУ отброшены на всех направлениях, включая Курскую область
1
Предприятие TSMC в Аризоне уже обеспечивает меньший процент брака, чем аналогичные на Тайване
1
Многоцелевая "Гербера" без проблем пролетела над позициями сумского ПВО
+
Google выпустила стабильную версию Android Auto 13.1
+
Дженсен Хуанг подтвердил, что в конструкции Blackwell был дефект - это была вина NVIDIA, а не TSMC
+
Telltale Games заявила, что продолжает разрабатывать The Wolf Among Us 2
+
В Иркутской области построят мост, необходимость которого обсуждается с советских времён
+
Швейцарские студенты протестировали мини-ракету, которая может приземляться, как Falcon 9
2
Украина планирует к 2025 году производить 120 беспилотников Baykar в год
1
ВС РФ начали ликвидацию 2-тысячной группировки ВСУ, блокированной в Курской области — Путин
4
Стартовали продажи Core Ultra 9 285K — новинка на 16% уступает Ryzen 7 7800X3D при вдвое большем TDP
26
Бывший сотрудник OpenAI опубликовал предупреждение о том, что мир не готов к общему ИИ (AGI)
2
Путин: 2000 украинских военных блокированы в Курской области
5

Популярные статьи

Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
108
Китайские бренды заменили западные на российском рынке дорожно-уплотнительной техники
1
Танк КВ-122 как попытка создать альтернативу ИС-2
7
Личный опыт лечебного голодания — 168 часов только на воде
50
Собираем недорогой игровой ПК из новых комплектующих осенью 2024 года всего за 50000 рублей
5
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
19
Решаю древнюю проблему Linux с распространением ПО - выпущен Installer-SH v1.7
8
Можно ли защититься от хакеров, и почему люди на рабочем месте должны быть довольны и счастливы
3
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
4

Сейчас обсуждают

Aleksandrs Ivanovs
15:37
Немного странно слышать о строительстве каких-то заводов в Бандеростане ВООБЩЕ....А, простите, наша разведка на Мальдивы рванули отдыхать?! Масса вопросов возникает по самой сути статьи...Rheinmetall,...
Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
botph
15:31
Швеция и Финляндии и так были в НАТО. Их официальный прием лишь формальность.
Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
Andrey Sibirsky
15:19
Хорошая цель - завод беспилотников.
Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
Владислав Ремнёв
15:06
А что не показали сколько ФПС в киберпанке???
Опубликовано видео с тестированием первой сошедшей с конвейера GeForce RTX 5090
Олег Тимофеев
15:05
Многоразовой бустер это русская идея которую забанил Роскосмос еще в СССР. У нас был сделан многоразовый Буран а его разгонник был одноразовый. Нужно было как то сопоставлять но это же затык затыков м...
Delta Force начнет открытое бета-тестирование на ПК 5 декабря
Мамука Шешашвили
15:03
Четверых твоих корешей приняли. Остальные двое к тебе едут, встречай. https://russian.rt.com/russia/news/1387712-dvoe-beglyh-zaklyuchyonnyh-zaderzhany
Решаю древнюю проблему Linux с распространением ПО - выпущен Installer-SH v1.7
coth
14:47
Символы рубля и евро, как и всех других единиц, включая процент, записываются в соответствие с системой международных единиц - после числа, отделяясь неразрывным пробелом, то есть пробелом без перенос...
Курс рубля в ноябре 2024: преодолеет ли доллар еще до зимы отметку ₽100
VL86f
14:46
Время идёт. А я всё так же жду и требую сравнения сие "дистрибутива" с Nitrux OS.
Решаю древнюю проблему Linux с распространением ПО - выпущен Installer-SH v1.7
Гега Озургетский
14:44
хз чёт тут написано. но думаю норм. хз
Решаю древнюю проблему Linux с распространением ПО - выпущен Installer-SH v1.7
Гега Озургетский
14:38
жирный худей. или го к нам в расию. похудеешь и даже ничё делать не надо. само как то происходит
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем