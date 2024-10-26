Недавний опрос CNET показал, что почти 50% пользователей смартфонов в США не хотят доплачивать за функции искусственного интеллекта. Вместо этого они ценят более длительное время автономной работы, объем памяти и улучшенные камеры.

По данным свежего опроса, проведенного CNET, почти половина пользователей смартфонов в США не желает переплачивать за функции искусственного интеллекта на своих устройствах. В выборке из 2484 взрослых, среди которых 2387 пользователей смартфонов, респонденты указали, что основные критерии при выборе нового телефона — это продолжительность работы батареи (61%), объем памяти (46%) и качество камеры (38%). Эти результаты подчеркивают, что функциональность и практичность остаются в приоритете для большинства.

В то время как компании, такие как Apple, Google и Samsung, активно развивают технологии ИИ, пользователи не спешат тратить дополнительные деньги на новые функции. Например, Samsung Galaxy AI будет доступен бесплатно до конца 2025 года, в то время как Google уже предлагает подписку на Gemini Advanced. Это создает вопрос о том, насколько важен ИИ для рядового пользователя.

Интересно, что среди молодежи — представителей поколения Z и миллениалов — наблюдается другая тенденция. Около 20% из них считают функции ИИ полезными. Эти поколения активно используют ИИ для редактирования фотографий, создания изображений и обработки текста. Примерно 20% поколения Z и 19% миллениалов часто обращаются к таким инструментам, как ChatGPT и Google Gemini. Однако даже среди них сохраняется обеспокоенность по поводу конфиденциальности: 34% пользователей выражают опасения.

Отказ от обновления смартфонов также связан с высокой ценой на новые модели. Флагманские устройства стоят от 800 до 1200 долларов, и многие пользователи предпочитают использовать свои телефоны как можно дольше. Опрос показывает, что 44% респондентов заменяют свои устройства только в случае поломки, а 30% хранят свои телефоны более трех лет. Лишь 8% меняют телефоны ежегодно.

Кроме того, интерес к складным экранам остается низким. Несмотря на выход таких моделей, как Pixel 9 Pro Fold и Galaxy Z Flip, более половины опрошенных (52%) не планируют их приобретение. Это говорит о том, что пользователи пока не готовы к кардинальным изменениям в дизайне и функциональности смартфонов.

Таким образом, рынок смартфонов продолжает оставаться под влиянием потребностей пользователей, которые ищут надежность и эффективность, а не только новизну технологий. Интерес к искусственному интеллекту растет, но не в такой степени, чтобы заставить людей переплачивать.