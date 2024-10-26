В ноябре 2024 года курс рубля продолжит испытывать давление, и многие эксперты прогнозируют, что доллар может превысить отметку ₽100. Причины этого кроются в нехватке иностранной валюты и изменениях на мировых рынках.

Осень 2024 года принесла множество изменений на валютный рынок, и курс рубля стал одной из самых обсуждаемых тем. В октябре доллар значительно укрепился по отношению к рублю, добавив почти ₽4. В результате официальный курс доллара на 26 октября составил ₽96,6657. Это произошло на фоне ослабления рубля, который с августа упал с ₽88,6118 до текущих значений. Такой рост курса доллара стал самым заметным за последнее время, и многие задаются вопросом, что ждать в ноябре.

Эксперты финансовой группы «Финам» уверены, что основным фактором, способствующим ослаблению рубля, стала нехватка иностранной валюты. Эта ситуация возникла из-за проблем с транзакциями у экспортеров и низкого объема продаж валюты со стороны Центрального банка. Кроме того, падение цен на нефть в сентябре также оказало свое влияние на валютный рынок. Нефть, как известно, играет ключевую роль в экономике России, и любые колебания ее цены сказываются на курсе рубля.

Министр экономического развития России Максим Решетников в недавнем интервью объяснил, что текущее состояние рубля связано с увеличением волатильности на рынке. Однако он добавил, что курс остается в рамках прогнозов, которые были установлены ранее. Это заявление не успокаивает инвесторов, которые опасаются, что рубль может продолжать падать.

Что же ожидает рубль в ноябре? Аналитики выделяют несколько ключевых факторов, которые будут влиять на динамику курса. Во-первых, обязательные продажи валюты экспортерами могут снизиться. Эти продажи стали важным элементом для поддержания курса рубля, и если они уменьшатся, это может привести к дальнейшему ослаблению.

Во-вторых, объемы регулярных продаж валюты Центробанком могут увеличиться. Это может помочь стабилизировать курс, если ЦБ начнет активно вмешиваться в рынок. На данный момент торговый баланс России остается положительным, что создает определенную стабильность для рубля. Однако растущая инфляция и увеличение бюджетных расходов в конце года также создают давление на валюту.

Интересно, что в сентябре ФРС США начала снижать учетную ставку, что может повлиять на курс доллара. Директор аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян считает, что в ноябре ФРС может снизить ставку еще на 50 базисных пунктов. Это, по его мнению, ограничит потенциал роста доллара против других валют, включая рубль.

Еще одним важным аспектом является баланс экспорта и импорта. Эксперты отмечают, что в этом году доля рублевых поступлений за экспорт и рублевых платежей за импорт возросла до 40%. Это изменение показывает, что рубль становится более значимым в международной торговле. Однако это также приводит к снижению ликвидности в торговле долларами и евро, что может негативно сказаться на рубле.

Санкции, наложенные на российский экспорт, также оказывают давление на валюту. Они мешают стабильному притоку валютной выручки, что создает дополнительные сложности для экономики. В то же время проблемы с платежами снижают спрос на валюту со стороны импортеров, что может поддерживать курс рубля.

Ситуация на рынке нефти также остается под контролем. Цены на нефть марки Brent колеблются, и если они останутся в пределах $75 за баррель, рубль сможет избежать значительного давления. Однако геополитическая обстановка может изменить этот сценарий, и эксперты не исключают, что при ухудшении ситуации цены на нефть могут вырасти.

Наконец, налоговый период в конце октября может оказать краткосрочную поддержку рублю. Увеличение налоговых сборов с экспортеров может привести к небольшому укреплению курса, но этот эффект будет временным. Аналитики предупреждают, что в долгосрочной перспективе рубль может столкнуться с новыми вызовами.

Прогнозы экспертов на ноябрь остаются осторожными. Михаил Васильев из Совкомбанка считает, что курс рубля может оставаться стабильным и колебаться в пределах ₽95-99 за доллар. Юрий Кравченко из «Велес Капитал» также отмечает, что не исключает новых минимумов для рубля, но считает, что такие движения будут краткосрочными.