Центробанк России повысил ключевую ставку с 19% до 21%, сигнализируя о возможном дальнейшем росте. Эксперты ожидают, что на следующем заседании в декабре ставка может достичь 22%.

Недавнее решение Центробанка России увеличить ключевую ставку с 19% до 21% вызвало широкий резонанс среди экономистов и аналитиков (подробнее об этом можно узнать здесь). Это повышение стало ответом на растущее инфляционное давление, которое вновь активизировалось с началом осени. Эксперты уверены, что следующее заседание совета директоров, запланированное на конец декабря, может привести к новому увеличению ставки до 22%.

Аналитики отмечают, что хотя такое решение было ожидаемым, оно превысило прогнозы, которые ожидали менее значительного повышения. Среди причин, подтолкнувших ЦБ к этому шагу, эксперты выделяют высокие инфляционные ожидания и рост заработных плат. На фоне этих факторов участники рынка надеются, что пик цикла роста ключевой ставки уже близок. Однако окончательные выводы можно будет сделать только после получения новых макроэкономических данных, которые покажут, насколько эффективно ЦБ борется с инфляцией.

Пока регулятор не зафиксирует устойчивое снижение инфляции, эксперты не ожидают смягчения денежно-кредитной политики. На пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что российская экономика все еще перегрета, а спрос на кредиты в корпоративном секторе остается высоким. Она также указала на необходимость контроля инфляционных ожиданий.

Сейчас ключевая ставка выше, чем в 2022 году и достигает максимума за последние 20 лет. Это ставит Россию на 14 место по величине ключевой ставки наряду с такими странами, как Египет, Судан, Конго и Иран. Одним из аргументов ЦБ в пользу повышения ставки стали дополнительные бюджетные расходы, которые поддерживают экономику при высоких процентных ставках. Без государственной поддержки некоторые отрасли могут столкнуться с сокращением производства.

Доля государственных расходов в ВВП России составляет около 37%, что значительно ниже, чем в таких странах, как Германия и Италия. Эксперты считают, что текущие расходы оправданы, поскольку они помогают направлять финансовые потоки в приоритетные сферы через льготные кредиты.

Кроме того, Банк России не только поднял ключевую ставку, но и признал, что не сможет достичь своей цели по инфляции в 4% в следующем году. Прогнозы по темпам роста цен на 2025 год также повысились до 4,5-5%. Экономисты указывают, что ЦБ явно сигнализирует о возможности дальнейшего повышения ставки, что подтверждает смещение рисков в сторону роста инфляции. Прогноз средней ставки на 2024 год увеличился до 17,5%, что указывает на готовность ЦБ продолжать повышать ставки. В следующем году ожидается, что ставка может достичь 17-20%, а в 2026 — 12-13%. Таким образом, возвращение к низким ставкам не произойдет в ближайшее время, и в декабре с высокой вероятностью произойдет новое повышение до 22%.