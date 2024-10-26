30 октября Geely представит новое поколение суперэлектрической гибридной технологии Thor, обеспечивающее максимальный запас хода в 2390 км. Средний расход топлива модели составит всего 2,62 литра на 100 километров, что значительно улучшает эффективность.

Компания Geely Automobile анонсировала выпуск нового поколения своей суперэлектрической гибридной технологии Thor 30 октября. Эта инновационная система, как ожидается, обеспечит максимальный запас хода до 2390 километров, что является значительным достижением в области гибридных автомобилей. Средний расход топлива, согласно данным, составит всего 2,62 литра на 100 километров, что подчеркивает эффективность новой технологии.

Визуальные материалы, выпущенные компанией, показывают, что ожидаемая модель Galaxy L6 будет первой, использующей эту технологию. При этом тепловой КПД системы может превышать 46%, что делает ее одной из самых эффективных на рынке.

Кроме Galaxy L6, Geely также планирует оснастить новой технологией модель Starship 7. Этот автомобиль будет отличаться закрытой решеткой радиатора и фарами сквозного типа. Размеры кузова Starship 7 составят 4740×1905×1685 мм, а колесная база достигнет 2755 мм, что немного больше, чем у Galaxy E5. Внешний вид модели можно будет дополнить различными элементами, такими как багажники и накладки на окна.

В области чисто электрических автомобилей Geely располагает первым в мире испытательным стендом для высокопроизводительных приводных двигателей, который может достигать скорости до 30 000 об/мин. Этот стенд охватывает платформу напряжения от 0 до 1200 В и обладает высокой динамической реакцией и точностью испытаний.

Что касается аккумуляторов, Geely разработала собственную модель под названием Aegis Dagger, которая уже установлена в электрическом внедорожнике Galaxy E5. Батарея имеет длину 580 мм и плотность энергии 192 Втч/кг. Срок службы достигает 3500 циклов, а безопасный запас хода превышает 1 миллион километров. Уникальная функция позволяет заряжать батарею от 10% до 80% всего за 17 минут, что значительно упрощает использование электромобиля в повседневной жизни.