Сделка по продаже бизнеса находится на завершающей стадии. Эта новость стала неожиданной, учитывая, что компания оставалась одним из немногих западных брендов в стране.

Французская сеть гипермаркетов Auchan (Ашан) решила покинуть российский рынок, найдя местного покупателя для своего бизнеса. Этот шаг стал неожиданным, поскольку Auchan оставался одним из немногих западных брендов, продолжавших работу в России после начала конфликта на Украине в 2022 году. Издание La Lettre сообщает, что компания находится на завершающем этапе переговоров о продаже, однако имена потенциальных покупателей остаются неизвестными.

Согласно информации, близкой к компании, Auchan принял решение о продаже в связи с ухудшением условий ведения бизнеса в России. В отличие от многих своих европейских конкурентов, Auchan строго соблюдает санкции и не осуществляет никаких финансовых вложений в страну. Это создает невыгодные условия для компании, которая рискует потерять конкурентоспособность на фоне местных игроков.

Представители Auchan в России отказались комментировать слухи о продаже. Они утверждают, что подобные разговоры ходят уже несколько лет, но официальных заявлений не делают. В то время как другие компании покинули рынок, Auchan сохранял свои позиции, стремясь поддержать сотрудников и выполнять свою основную задачу — обеспечивать население продуктами.

Генеральный директор сети Ив Клод ранее подчеркивал важность сохранения рабочих мест и выполнения социальных обязательств. В апреле 2024 года Минпромторг России сообщал, что Auchan не планирует уходить из страны, что противоречит текущим новостям о продаже.