Илон Маск сообщил о запуске услуги онлайн-заказов такси для сотрудников Tesla в районе залива. Несмотря на ограниченный доступ, компания готовит платформу для будущего массового внедрения беспилотных автомобилей.

Во время недавней телеконференции, посвященной финансовым результатам за третий квартал, Илон Маск поделился важными новостями о планах Tesla в сфере беспилотного вождения. Компания начала предоставлять услуги онлайн-заказов такси, но пока только для своих сотрудников в районе залива. Это решение стало первым шагом к внедрению более широких услуг, которые могут появиться в будущем.

Сейчас сотрудники могут использовать специальное приложение, чтобы вызвать автомобиль и добраться до любой точки в районе залива. Это приложение позволяет им испытать технологию, которая в будущем станет доступной для широкой аудитории. Маск отметил, что массовое производство беспилотных такси может начаться через два года, однако уже сейчас Tesla активно готовит свою платформу для обработки заказов.

Тем не менее, компания сталкивается с определенными ограничениями. В Калифорнии Tesla еще не получила лицензию на полное развертывание беспилотного вождения. В настоящее время действующая лицензия позволяет проводить испытания только с водителем за рулем. Это означает, что при тестировании используются автомобили с водителями, а не полностью автономные такси.

Маск также рассказал о планах по запуску услуг беспилотных такси для широкой публики в 2025 году, начиная с Техаса, где не требуется специальное разрешение для тестирования. Калифорния также остается в числе приоритетных регионов, но для этого потребуется дополнительное лицензирование. Кроме того, Маск упомянул, что Tesla рассматривает возможность внедрения услуг в других штатах.

Интересный момент заключается в том, что личные данные пассажиров будут синхронизированы с автомобилями, что обеспечит индивидуальный подход к каждому клиенту. Настройки мультимедиа, навигации и кондиционера автоматически подстраиваются под пользователя, как будто он находится в своем собственном автомобиле. Пассажиры смогут управлять всеми функциями комфорта прямо из приложения Tesla, не прибегая к экрану информационно-развлекательной системы.