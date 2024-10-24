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Рынок микросхем HBM ожидает взрывной рост до 46,7 миллиардов долларов к 2025 году
Аналитики предсказывают, что рынок микросхем HBM вырастет на 156% и достигнет $46,7 миллиарда к 2025 году. Основным двигателем этого роста станет растущий спрос на память для искусственного интеллекта.

Рынок микросхем HBM готов к настоящему буму. По прогнозам экспертов, к 2025 году его объем вырастет до $46,7 миллиарда, что вдвое превышает показатели 2024 года. Такой резкий рост связывают с неуклонно растущим спросом на высокоскоростную память для приложений искусственного интеллекта.

На недавнем TrendForce Roadshow в Сеуле старший вице-президент компании Аврил Ву поделилась оптимистичными ожиданиями. Она отметила, что в 2024 году объем рынка составит около $18,2 миллиарда, но уже в следующем году он вырастет на впечатляющие 156%. Это означает, что HBM станет важной частью общего рынка DRAM, увеличив свою долю до 34%.

Чипы NVIDIA Blackwell AI играют ключевую роль в этом процессе. Их внедрение требует новых стандартов памяти, что подстегивает спрос на HBM3E. TrendForce сообщает, что в 2025 году доля HBM3E на рынке вырастет до 85%, что значительно выше 46% в 2024 году. Это связано с тем, что новые графические процессоры от NVIDIA будут использовать именно эту высокоскоростную память.

Генеральный директор SK hynix Квак Но-Джунг подтвердил, что компания готова к массовому производству 12-слойного HBM3E. Он подчеркнул, что сроки отгрузки и поставок идут по плану, что вселяет уверенность в успешное выполнение графика.

Память для ИИ становится краеугольным камнем в этой динамичной отрасли. Чем больше и быстрее память, тем лучше результаты работы алгоритмов. Этот принцип стал основой для стремительного роста интереса к HBM, который продолжает набирать популярность среди разработчиков и компаний, работающих в области технологий.

#технологии #искусственный интеллект #рынок #hbm #память
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