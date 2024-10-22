Microsoft и OpenAI объявили о выделении 10 миллионов долларов для поддержки новостных агентств в использовании технологий искусственного интеллекта.

Microsoft и OpenAI решили поддержать новостные агентства, выделив 10 миллионов долларов на внедрение инструментов искусственного интеллекта в редакции. По мнению спонсоров, эти средства помогут изданиям, таким как The Seattle Times и The Minnesota Star Tribune, привлечь специалистов по ИИ для работы с новыми технологиями.

Из общей суммы 10 миллионов долларов, 2,5 миллиона выделят в виде наличных, а остальные 7,5 миллионов поступят в виде программного обеспечения и кредитов от Microsoft и OpenAI. Первые гранты получат такие издания, как Newsday, The Philadelphia Inquirer и Chicago Public Media, которые смогут нанять стипендиатов на два года для разработки и внедрения ИИ-технологий.

Интересно, что данная инициатива происходит на фоне продолжающихся судебных разбирательств по вопросам авторских прав, в которые вовлечены такие организации, как The New York Times и другие. Несмотря на заключенные лицензии, споры продолжаются, что подчеркивает сложность интеграции ИИ в журналистику.

В рамках программы новостные агентства будут исследовать различные применения ИИ, включая автоматическую транскрипцию, создание резюме контента и разработку интерактивных инструментов поиска для архивов. По мнению руководства OpenAI все это может значительно улучшить процесс исследования и распространения информации. Позднее Microsoft и OpenAI планируют предоставить гранты еще трем медиаорганизациям, что расширит масштабы программы и увеличит ее влияние на индустрию.