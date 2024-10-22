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Amazon инвестирует в ядерные реакторы нового поколения для решения энергетических проблем США
Amazon делает шаг в сторону устойчивого будущего, инвестируя в передовые ядерные технологии. Новые малые модульные реакторы обещают удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в центрах обработки данных.

Amazon объявила о значительных вложениях в разработку малых ядерных реакторов, что стало ответом на растущий спрос на электроэнергию в условиях стремительного расширения центров обработки данных. Эта инициатива совпала с недавними заявлениями Google о переходе к ядерной энергетике, что подчеркивает общий тренд среди технологических гигантов к поиску устойчивых решений.

Компания подписала три ключевых соглашения с различными партнерами, чтобы развивать малые модульные реакторы (SMR). Одним из них является Energy Northwest, который планирует создать четыре усовершенствованных SMR, способных генерировать около 320 мегаватт. Это количество энергии достаточно для обеспечения электричеством 770 000 домов в США.

Ядерные реакторы нового поколения от Amazon используют топливо размером с бильярдный шар

Кроме того, Amazon сотрудничает с X-energy, известной компанией, специализирующейся на ядерных реакторах и топливе. Их передовая конструкция SMR станет основой для проектирования новых реакторов в рамках программы Energy Northwest. Также Amazon заключила соглашение с Dominion Energy для реализации SMR вблизи атомной электростанции North Anna, что позволит добавить еще 300 мегаватт в регион Вирджиния.

Прогнозы показывают, что в ближайшие 15 лет спрос на электроэнергию в выбранных Amazon регионах вырастет значительно. В частности, ожидается, что в Вирджинии потребление электроэнергии увеличится на 85% к 2029 году. Такой рост требует немедленных действий, и Amazon считает, что малые ядерные реакторы станут ключевым элементом в удовлетворении этой потребности.


#технологии #amazon #центры обработки данных #ядерная энергия
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Новое поколение ядерных реакторов Amazon использует топливные элементы размером с бильярдный шар
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