Команда из НИУ ВШЭ запустила тестирование своего нового игрового движка Claw Engine, который упрощает разработку видеоигр. Этот инструмент обещает стать отличной альтернативой импортным аналогам и привлечь как новичков, так и опытных программистов.

В Московском институте электроники и математики НИУ ВШЭ состоялся запуск тестирования нового игрового движка Claw Engine. Этот проект, разработанный командой студентов и преподавателей, нацелен на упрощение процесса создания видеоигр и интерактивных приложений.

Claw Engine предлагает мощные инструменты для работы с трехмерной графикой и программирования сценариев. Илья Семичаснов, руководитель мастерской «Игровая инженерия и интерактивные системы», подчеркнул, что движок должен заменить устаревшие импортные решения и автоматизировать рутинные задачи, что значительно упростит жизнь разработчиков. Он отметил, что интерфейс движка интуитивно понятен, что делает его доступным для новичков, а опытные программисты могут использовать C# для более глубокого контроля над проектами.

Проект начал развиваться более года назад, в нем участвуют около 50 студентов из разных факультетов Вышки. Команда сталкивалась с множеством трудностей: изменения в составе, необходимость пересмотра концепции и даже полный перезапуск проекта. Тем не менее, несмотря на эти вызовы, разработчики достигли важной вехи — первого релиза.

Владимир Никитин, один из руководителей проекта, отметил, что самоотдача студентов поразительна. Он сравнил их усилия с работой в крупных компаниях, подчеркивая, что такая преданность делу встречается довольно редко. Никита Бажов, технический руководитель, добавил, что текучка кадров оказала влияние на процесс, но команда смогла адаптироваться и продолжить работу. Артем Сапожников, ведущий архитектор, выразил уверенность в том, что они достигли основной архитектуры движка и базового функционала, и теперь готовы двигаться дальше.

Команда планирует добавить новые возможности, включая интеграцию нейросетей, что позволит упростить создание игр для начинающих разработчиков. Они надеются, что Claw Engine станет не только инструментом для разработки видеоигр, но и площадкой для реализации творческих идей, способствуя развитию игровой индустрии в России.