Российский рынок оборудования для защиты от дронов к концу 2024 года может вырасти до 30 миллиардов рублей. Если учесть программное обеспечение и услуги, эта сумма может достигнуть 100 миллиардов рублей.

На VI Всероссийской конференции по технологиям противодействия беспилотным летательным аппаратам обсудили будущее российского рынка защиты от дронов. Эксперты уверены, что к концу 2024 года рынок может достичь 30 миллиардов рублей, а в более широком смысле — до 100 миллиардов рублей.

Наталья Котляр, заместитель директора НИИ «Вектор», сообщила о значительном потенциале роста этого сектора. Основными факторами, способствующими этому, стали новые угрозы и развитие технологий. В настоящее время подавляющее большинство рынка занимают системы, которые подавляют радиочастотные сигналы, что позволяет эффективно противодействовать беспилотникам.

Владимир Туров, руководитель Kaspersky Antidrone, объяснил, что процесс защиты включает как обнаружение дронов, так и их нейтрализацию. Для обнаружения чаще всего применяются радиочастотные методы и радиолокационные станции, которые затем подтверждают наличие дронов с помощью визуальных средств.

Котляр отметила, что отечественные компании отдают предпочтение средствам подавления вместо простых систем обнаружения. В зависимости от специфики угроз в различных отраслях, таких как заводы и аэродромы, необходима комплексная система защиты, а не лишь базовое оборудование для борьбы с дронами. Иосиф Нургалиев из НТИ «Аэронет» согласился с тем, что подавляющие системы занимают основное место на данном рынке.

Котляр также подчеркнула, что технологии развиваются стремительно, и новые методы диверсий требуют от рынка адаптации и активного роста. Ожидается, что в будущем российский рынок будет ориентирован на потребителей, а также появится возможность обмена использованного оборудования для борьбы с дронами.

Кроме того, в сентябре стало известно о планах выделить 11 миллиардов рублей из федерального бюджета на защиту аэропортов от беспилотников в рамках федерального проекта по развитию инфраструктуры и обеспечения безопасности. Эти средства направят на защиту одного аэропорта в следующем году и десяти — в 2026 году. К 2028 году 31 аэропорт должен быть оснащен системами антидроновой защиты, что подчеркивает актуальность и необходимость данного направления в условиях современных угроз.