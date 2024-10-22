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«Яндекс Фабрика» запускает новый бренд одежды Muted
«Яндекс Фабрика» анонсировала запуск своего первого бренда одежды под названием Muted, который включает 48 моделей базовой одежды. Цены на новые вещи начинаются от 1299 рублей, и они предназначены как для мужчин, так и для женщин

«Яндекс Фабрика» представила свою первую линию одежды, названную Muted. Новый бренд ориентирован на создание базовой одежды, которая сочетает в себе стиль и комфорт для широкой аудитории.

В коллекцию Muted вошли разнообразные предметы гардероба, включая футболки, рубашки, худи, свитеры и брюки, всего 48 моделей, доступных в разных цветах. Ценовая политика бренда достаточно демократична — футболки и лонгсливы начинаются от 1299 рублей, а свитеры и брюки стоят от 3999 рублей. Основное внимание уделено созданию одежды, которая легко комбинируется с другими вещами, что делает её универсальной для повседневной носки.

В компании подчеркнули, что использованные материалы, такие как хлопок и модал, обеспечивают не только комфорт, но и приятные тактильные ощущения. Это позволяет моделям, созданным для мужчин и женщин, быть максимально универсальными. Производственные мощности расположены в Китае, однако в будущем «Яндекс Фабрика» рассматривает возможность открытия новых производств в других странах, включая Россию.

Запуск Muted стал ответом на растущий интерес к модной одежде, который наблюдается на рынке онлайн-продаж. В первом полугодии 2024 года количество заказов в категории «Одежда, обувь и аксессуары» на «Яндекс Маркете» увеличилось в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, что подтверждает активный спрос на такие товары.

Покупатели могут легко приобрести одежду Muted через «Яндекс Маркет», а также воспользоваться возможностью примерки в пунктах выдачи. Если товар не подошел, его можно вернуть без лишних затрат. В планах компании — расширение каналов продаж и обновление ассортимента каждый сезон.

С сентября 2024 года «Яндекс Фабрика» стала отдельным бизнес-направлением. В октябре был также запущен новый бренд игрушек Cubits, который включает радиоуправляемые модели строительной техники, и в будущем планируется расширение этой линейки.

Выручка «Яндекса» за первое полугодие 2024 года составила 228,3 миллиарда рублей, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные факторы роста включают сегменты поиска, электронной коммерции и доставки, что подтверждает успешность новых инициатив компании. Выручка в e-commerce выросла на 36%, достигнув 136 миллиардов рублей.

#яндекс #одежда #мода #e-commerce #muted
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