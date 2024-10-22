«Яндекс Фабрика» анонсировала запуск своего первого бренда одежды под названием Muted, который включает 48 моделей базовой одежды. Цены на новые вещи начинаются от 1299 рублей, и они предназначены как для мужчин, так и для женщин

«Яндекс Фабрика» представила свою первую линию одежды, названную Muted. Новый бренд ориентирован на создание базовой одежды, которая сочетает в себе стиль и комфорт для широкой аудитории.

В коллекцию Muted вошли разнообразные предметы гардероба, включая футболки, рубашки, худи, свитеры и брюки, всего 48 моделей, доступных в разных цветах. Ценовая политика бренда достаточно демократична — футболки и лонгсливы начинаются от 1299 рублей, а свитеры и брюки стоят от 3999 рублей. Основное внимание уделено созданию одежды, которая легко комбинируется с другими вещами, что делает её универсальной для повседневной носки.

В компании подчеркнули, что использованные материалы, такие как хлопок и модал, обеспечивают не только комфорт, но и приятные тактильные ощущения. Это позволяет моделям, созданным для мужчин и женщин, быть максимально универсальными. Производственные мощности расположены в Китае, однако в будущем «Яндекс Фабрика» рассматривает возможность открытия новых производств в других странах, включая Россию.

Запуск Muted стал ответом на растущий интерес к модной одежде, который наблюдается на рынке онлайн-продаж. В первом полугодии 2024 года количество заказов в категории «Одежда, обувь и аксессуары» на «Яндекс Маркете» увеличилось в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, что подтверждает активный спрос на такие товары.

Покупатели могут легко приобрести одежду Muted через «Яндекс Маркет», а также воспользоваться возможностью примерки в пунктах выдачи. Если товар не подошел, его можно вернуть без лишних затрат. В планах компании — расширение каналов продаж и обновление ассортимента каждый сезон.

С сентября 2024 года «Яндекс Фабрика» стала отдельным бизнес-направлением. В октябре был также запущен новый бренд игрушек Cubits, который включает радиоуправляемые модели строительной техники, и в будущем планируется расширение этой линейки.

Выручка «Яндекса» за первое полугодие 2024 года составила 228,3 миллиарда рублей, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные факторы роста включают сегменты поиска, электронной коммерции и доставки, что подтверждает успешность новых инициатив компании. Выручка в e-commerce выросла на 36%, достигнув 136 миллиардов рублей.