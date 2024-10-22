Казанский вертолетный завод активно готовится к наземным проверкам нового вертолета "Ансат" с отечественными двигателями. Первый полет намечен на конец 2024 года, что подчеркивает усилия по импортозамещению в авиационной отрасли.

На Казанском вертолетном заводе завершаются подготовительные работы к наземным испытаниям нового вертолета "Ансат", который теперь оснащен отечественными двигателями. Этот проект стал важным шагом в рамках программы импортозамещения, и его первый полет запланирован до конца 2024 года.

Во время визита первого вице-премьера России Дениса Мантурова на Казанский вертолетный завод, он ознакомился с новыми разработками и достигнутыми результатами. Одним из ключевых моментов стало представление опытного образца легкого однодвигательного вертолета Ми-34М1, который недавно успешно поднялся в воздух с новым двигателем ВК-650. Это событие ознаменовало собой важный этап в модернизации отечественной авиационной техники.

Мантурову также продемонстрировали многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 и Ми-38, которые стали символом новых возможностей для российской авиации. В рамках программы импортозамещения на "Ансат" полностью заменили иностранные компоненты системы управления и автопилота на отечественные аналоги. Установка двигателей ВК-650В от Объединенной двигателестроительной корпорации стала значительным шагом вперед для вертолета.

В настоящее время на заводе проходят наземные проверки "Ансата", за которыми последуют летные испытания. Ожидается, что первый полет с новыми двигателями состоится в ближайшие месяцы. Кроме того, программа модернизации включает увеличение взлетной массы вертолета и установку системы противообледенения, что значительно расширит его эксплуатационные возможности. Дальность полета "Ансата" возрастет до 640 километров, а с дополнительным топливным баком — до 800 километров.

Во время визита Мантурова также осмотрели вертолет Ми-171А3 в модификации Aurus, который предназначен для бизнес-перевозок и способен разместить до десяти пассажиров. Эта версия вертолета демонстрирует стремление к созданию комфортабельных и современных решений для деловых поездок.

Кроме вертолетов, на встрече обсудили и планы по модернизации Казанского авиационного завода, где идет работа над увеличением выпуска самолетов Ту-214. Константин Тимофеев, первый замглавы ОАК, сообщил о завершении масштабных реконструкций и строительстве новых объектов. На данный момент из 24 запланированных объектов девять уже введены в эксплуатацию, а остальные находятся на разных стадиях готовности.

С вводом всех новых мощностей завод сможет значительно сократить сроки производства и выйти на серийное изготовление гражданских воздушных судов, что позволит производить до 20 самолетов Ту-214 в год.