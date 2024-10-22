Госкорпорация Ростех запустила в серию новые портальные станки СК6П200, предназначенные для авиационной отрасли. Эти машины способны обрабатывать крупные детали, включая элементы крыла длиной до 24 метров.

Госкорпорация Ростех делает важный шаг в развитии отечественного авиастроения, запуская серийное производство новых портальных станков СК6П200 на Коломенском заводе холдинга «СТАН». Эти высокотехнологичные машины созданы из отечественных компонентов и призваны улучшить качество и ускорить процесс изготовления крупных деталей для гражданских самолетов.

Станки имеют модульную конструкцию, что позволяет им обрабатывать крупные металлические заготовки. Например, они могут производить детали крыла длиной до 24 метров. Такие фрезерные станки могут выполнять множество операций, что делает их универсальными для создания различных комплектующих для самолетов. Важно отметить, что аналогов этим станкам в России на текущий момент нет.

Семен Якубов, управляющий директор по станкостроению в Ростехе, отметил, что компания ориентируется на актуальные потребности российской промышленности. Запуск серийного производства СК6П200 поможет снизить зависимость от зарубежных технологий и улучшить качество выпускаемой продукции. Это значительный шаг в развитии отечественного самолетостроения.

Новые станки оснащены подвижным столом, который может выдерживать значительные нагрузки. Это позволяет заготовкам перемещаться вместе со столом, что упрощает обработку длинных и широких деталей и облегчает работу операторов.

Кроме того, импортозамещенные фрезерные головы на этих станках позволяют производить пятиосевую обработку изделий из различных материалов, включая сталь и титановые сплавы. Оборудование также оснащаетсе современными системами контроля, такими как лазерная настройка инструмента и датчики для измерения размеров заготовок.

На Казанском авиационном заводе им. Горбунова, который также входит в состав ОАК, недавно ввели в эксплуатацию несколько станков этой серии с вакуумным столом. В 2025 году планируется установка еще одного такого станка, что заметно ускорит выполнение определенных этапов производства. Обслуживанием нового оборудования займутся специалисты «СТАНремсервиса», ремонтно-сервисного предприятия холдинга «СТАН».