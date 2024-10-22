Акции Nvidia в понедельник дошли до планки 143,71 доллара. Рыночная капитализация компании составила более 3,525 триллиона долларов.

В понедельник акции Nvidia выросли на 4,14%, достигнув нового исторического максимума в 143,71 доллара. Рыночная капитализация компании превысила 3,525 триллиона долларов, что приближает её к Apple с капитализацией около 3,596 триллиона долларов. В этом году акции Nvidia увеличились на 190,2%.

Несмотря на негативный финансовый отчет ASML, который повлиял на акции производителей микросхем в США, TSMC опубликовала сильный отчет за третий квартал и повысила свои прогнозы. TSMC отметила устойчивый спрос на технологии искусственного интеллекта, ожидая, что доход от серверных процессоров AI в этом году вырастет более чем в три раза.

Первые поставки NVIDIA Blackwell GB200 начнутся в четвертом квартале. Аналитик Минг-Чи Куо прогнозирует, что поставки достигнут 150 000–200 000 единиц, с ростом на 200-250% в первом квартале 2025 года. Microsoft увеличила свои заказы на чипы GB200 в 3-4 раза.