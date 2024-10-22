Компания Redmi представила модель A4 5G, которая станет одним из самых доступных смартфонов с поддержкой 5G в Индии. Устройство предлагает неплохие характеристики за разумную цену.

На прошлой неделе Redmi анонсировала новый смартфон A4 5G, который ориентирован на пользователей, ищущих доступное решение с поддержкой 5G. Эта модель использует платформу Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2, предназначенную для бюджетных устройств.

Ранее компания не раскрыла цену и большинство характеристик, но сегодня появилась информация, проясняющая ситуацию. Ожидаемая стоимость Redmi A4 составит 8499 индийских рупий, что примерно равно 9714 рублям по текущему курсу. Это вполне разумная цена для полноценного 5G-смартфона.

Что касается характеристик, A4 5G получил 6,7-дюймовый IPS экран с частотой обновления 90 Гц и разрешением HD+. Устройство оснащено 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, что обеспечит нормальную работу с приложениями. Основная камера на 50 мегапикселей позволит делать качественные снимки, а 8-мегапиксельная селфи-камера подойдет для автопортретов.

Аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 18 Вт проводной зарядки обеспечит длительное время работы. Смартфон работает на Android 14 с интерфейсом HyperOS 1.0, что сделает использование более удобным. А боковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, обеспечит быстрый доступ к устройству.