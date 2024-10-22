Эксперты Европейского центрального банка предупреждают о потенциальных последствиях роста цен на биткоин. Они утверждают, что криптовалюта может привести к обнищанию большинства населения.

22 октября в Берлине эксперты Европейского центрального банка (ЕЦБ) Ульрих Биндзайль и Юрген Шааф опубликовали статью, в которой они выразили опасения по поводу постоянного роста цен на биткоин. Их выводы ставят под сомнение устойчивость этой криптовалюты и ее влияние на экономику в целом.

Экономисты подчеркивают, что биткоин не вносит вклад в производственный потенциал экономики. В статье они отмечают, что высокие цены на криптовалюту способствуют перераспределению богатства, что может негативно сказаться на тех, кто не владеет биткоином. Как утверждают эксперты, увеличение стоимости биткоина обострит социальное неравенство и приведет к ухудшению жизненных условий для многих людей.

Биндзайль и Шааф также указывают на то, что биткоин не нашел широкого применения в легальных финансовых операциях. Криптовалюта, по их мнению, остается инструментом для мошенников и преступников, что вызывает дополнительные вопросы о ее надежности и безопасности.

Ссылаясь на мнение большинства экономистов, эксперты ЕЦБ называют биткоин спекулятивным пузырем, который рано или поздно лопнет. Интересно, что 21 октября исполнилось 13 лет с момента публикации статьи в журнале Economist, где уже тогда предсказывали возможный крах биткоина. С тех пор цена на BTC выросла более чем на 3 миллиона процентов, однако многие задаются вопросом: как долго этот пузырь сможет существовать?