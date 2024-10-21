С 1 января 2025 года россияне и белорусы смогут пользоваться мобильной связью без роуминга. Это решение укрепит связи между двумя странами и упростит путешествия.

Скоро абоненты мобильной связи в России и Белоруссии смогут забыть о роуминге. С 1 января 2025 года обе страны обеспечат своих граждан комфортными тарифами на связь, что станет важным шагом к интеграции и упрощению взаимодействия между народами.

Недавние заявления МИД России привлекли внимание общественности. Директор второго департамента стран СНГ Алексей Полищук сообщил, что с 1 января 2025 года все абоненты на территории Союзного государства получат возможность пользоваться услугами связи по аналогичным тарифам. Это нововведение станет значимым событием для многих, ведь оно не только упростит жизнь путешественникам, но и поддержит развитие туризма.

Полищук отметил, что отмена роуминга имеет важное значение для обеих стран. На протяжении последних нескольких лет россияне и белорусы сталкивались с высокими тарифами на связь, что часто становилось препятствием для частых поездок. С 1 апреля 2022 года были отменены платы за входящие вызовы, что уже сделало путешествия более комфортными. Теперь же, с введением новых тарифов, мобильная связь станет доступной и экономичной.

На заседании Группы высокого уровня Совмина Союзного государства, прошедшем 27 сентября в Минске, были достигнуты ключевые договоренности. Важно отметить, что профильные ведомства активно работают с телекоммуникационными компаниями над деталями реализации этого проекта. Это подчеркивает серьезный подход к вопросу и готовность обеих сторон к сотрудничеству.

Владимир Путин также высказался по этому поводу, отметив, что отмена роуминга — это лишь начало. Он подчеркнул, что мобильная связь должна быть доступной для каждого абонента в обеих странах, как если бы они находились дома. Это заявление вызвало положительные отклики среди граждан, которые ждали таких изменений.