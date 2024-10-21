Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о планах строительства скоростной автомагистрали Москва-Брест. В обсуждении примет участие Владимир Путин, и возможное продление маршрута до Германии также в центре внимания.

21 октября в Москве Александр Лукашенко сообщил о важном шаге в развитии транспортной инфраструктуры. Он подчеркнул, что с президентом России Владимиром Путиным они намерены обсудить строительство скоростной автомагистрали, которая соединит Москву с Брестом. Этот проект обещает значительно улучшить транспортные связи между двумя странами и упростить передвижение людей и грузов.

Лукашенко не ограничился только обсуждением маршрута до Бреста. Он предположил, что при наличии интереса со стороны западных стран, магистраль может продлиться и до Германии. Это открывает новые горизонты для сотрудничества и торговли. "Если западники захотят в этом участвовать, будем до Берлина работать", — отметил он, добавив, что даже если этого не произойдет, маршрут до Бреста уже можно считать предрешенным.

Кроме того, Лукашенко поднял вопрос о необходимости скоростных железнодорожных линий к городам-спутникам Минска. Он отметил, что перенаселение столицы создает множество проблем, таких как пробки и необходимость строительства новых дорог. Приведя в пример Москву, где численность населения значительно превышает официальные данные, президент Беларуси заявил, что подобная ситуация невыгодна ни для жителей Минска, ни для тех, кто хочет переехать в столицу.

В качестве решения Лукашенко предложил развивать города-спутники, такие как Дзержинск и Заславль. Он считает, что необходимо построить более скоростные маршруты, которые обеспечат быструю и комфортную связь с Минском. "Нам надо подумать о строительстве более скоростных участков, независимых от автомобильных дорог", — подчеркнул он.

Президент также вспомнил опыт Астаны, где пытались реализовать проект наземного метро. Несмотря на высокую стоимость, Лукашенко уверен, что Беларусь может найти более экономичный подход. "Мы можем построить наземное метро, не будем рыть подземные траншеи", — предложил он, указывая на возможность создания эффективной транспортной системы, которая соединит столицу с ее окрестностями.