Растущее количество устойчивых к антибиотикам микроорганизмов вызывает серьезные опасения у медиков. Ученые предупреждают, что человечество может вернуться к эпохе, когда простые инфекции становились смертельными.

Современная медицина сталкивается с одной из самых серьезных угроз за последние десятилетия. Устойчивость к антибиотикам стремительно растет, и это ставит под сомнение все достижения, которые человечество добилось в борьбе с инфекциями. С момента открытия пенициллина, который значительно увеличил продолжительность жизни, прошло много времени. Однако сейчас мы вновь оказались на грани катастрофы, пишет таблоид Bild.

Медики, такие как президент Общества инфекционной терапии Пауля Эрлиха Матиас Плетц, подчеркивают, что эффективность антибиотиков снижается с каждым годом. Он сравнивает текущую ситуацию с возвращением в эпоху, когда простые инфекции могли стать причиной смерти. Это вызывает страх и недоумение, ведь всего несколько десятилетий назад антибиотики считались настоящим прорывом в медицине.

Профессор Ивонн Маст из Института Лейбница DSMZ добавляет, что проблема заключается не только в увеличении резистентности, но и в нехватке новых антибиотиков. Исследования показывают, что к 2050 году более 39 миллионов человек могут стать жертвами инфекций, вызванных устойчивыми микробами. В Европе уже сейчас 35 000 человек ежегодно умирают от таких инфекций.

Почему же устойчивость к антибиотикам растет? Профессор Франк М. Брунхорст из Университетской больницы Йены объясняет, что это связано с двумя основными факторами. Во-первых, врачи часто назначают антибиотики без необходимости, особенно в амбулаторных условиях. Во-вторых, международные поездки, которые возобновились после пандемии, способствуют распространению устойчивых микробов. Страны, такие как Греция, Португалия и Индия, имеют особенно высокий уровень резистентности. Это создает риск, что туристы могут привезти домой опасные инфекции, заразив своих близких.

Важно понимать, что антибиотики не всегда нужны. Например, большинство респираторных инфекций вызывают вирусы, и в таких случаях антибиотики неэффективны. Особенно это касается детей, которым часто назначают препараты при простудах. Также слишком много антибиотиков прописывают при инфекциях мочевыводящих путей, таких как цистит, когда они могут быть вовсе не нужны.

Западное медицинское сообщество призывает к более ответственному использованию антибиотиков и информированию населения о реальных рисках.