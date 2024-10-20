Великобритания завершила успешные испытания новой лазерной системы, предназначенной для защиты военных самолетов от ракетных угроз.

В последние дни Великобритания привлекла внимание СМИ к своему достижению в области обороны. На полигоне Видсель в Швеции прошли испытания лазерной системы, которая предназначена для защиты военных самолетов от ракет. Этот проект стал результатом сотрудничества между Министерством обороны и ведущими оборонными компаниями, такими как Leonardo UK и Thales UK.

Пилоты Королевских ВВС стали свидетелями успешного применения лазера, который поразил все цели, запущенные в ходе испытаний. Лазерная система, интегрированная на различные типы самолетов, включая разведывательный Shadow R2 и транспортный A400M, показала свою способность быстро обнаруживать и нейтрализовать угрозы. Во время тестов система успешно сбила несколько ракет с инфракрасным наведением.

Министр обороны Джон Хили подчеркнул важность таких технологий для обеспечения безопасности вооруженных сил. Он отметил, что возможность мгновенно реагировать на угрозы позволяет получить значительное преимущество в боевых условиях. Лазерная система работает на основе продвинутой технологии, которая использует алгоритмы для фильтрации ложных сигналов и быстрой идентификации реальных угроз.

Система включает в себя инфракрасную систему противодействия Miysis, которая отслеживает приближающиеся ракеты и направляет на них лазерный луч.



На испытаниях присутствовали офицеры из НАТО.