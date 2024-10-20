Илон Маск объявил о намерении раздавать по $1 миллиону в день сторонникам Дональда Трампа до выборов. Для получения денег необходимо подписать петицию в поддержку Конституции.

Илон Маск, известный своими эксцентричными инициативами, вновь привлек внимание общественности. На этот раз он пообещал раздавать по $1 миллиону в день сторонникам Дональда Трампа до выборов президента США. Для участия в этой акции необходимо подписать петицию, в которой бизнесмен утверждает важность Первой и Второй поправок Конституции. Подписавшиеся становятся участниками розыгрыша, в котором каждый день разыгрывают крупные суммы.

Первый счастливчик, который получил чек на $1 миллион, стал Джон Дреер. Этот американец оказался на мероприятии республиканцев и, как выяснилось, не ожидал такой награды. Маск, вручая ему чек, отметил, что Джон даже не догадывался о происходящем. Этот момент стал ярким примером того, как бизнесмен использует свои ресурсы для создания шумихи вокруг выборов.

Петиция, которую предлагает подписать Маск, акцентирует внимание на защите прав, гарантированных Конституцией. Она гласит, что свобода слова и право на ношение оружия являются основополагающими для демократического общества. Маск активно призывает людей поддержать эти принципы, что вызывает смешанные реакции среди общественности.

Мероприятия, в которых участвует Маск, становятся все более частыми. В Пенсильвании он уже провел несколько встреч, где делился своим видением предстоящих выборов. Бизнесмен описывает ситуацию в стране в мрачных тонах, предостерегая своих сторонников от возможных последствий победы Камалы Харрис, соперницы Трампа от демократов. Маск даже заявил, что если Харрис одержит победу, это могут быть «последние выборы» в истории США.

Кроме того, он подчеркивает, что два покушения на Трампа показывают, как сильно он нарушает привычный порядок вещей. По мнению Маска, именно поэтому никто не пытается убить Харрис. Эта риторика вызывает вопросы о том, как бизнесмен видит будущее страны и какую роль в этом процессе играет его влияние на политическую арену.