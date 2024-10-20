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Мобилизованный из Якутии с позывным «Север»: история о мужестве и вере в победу

Мобилизованный из Якутии с позывным «Север» делится своими переживаниями и мыслями о службе в зоне СВО. Он рассказывает о страхах, боевых товарищах и вере, которая помогает ему преодолевать трудности.
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Российский боец с позывным «Север» стал символом мужества для многих. Этот мобилизованный солдат из Якутии служит в зоне специальной военной операции с ноября 2022 года. У него нет значительного боевого опыта, только срочная служба, но каждый день на фронте приносит новые испытания. В посте, опубликованном 19 октября в Telegram-канале «Черные гусары», он признается, что страх не покидает его, даже после полученного ранения. Каждый раз, когда он выходит на задание, внутри живет ощущение, будто это происходит впервые. Чтобы справиться с тревогой, «Север» фокусируется на выполнении поставленных задач. Он старается не отвлекаться на опасности, которые поджидают на каждом шагу, и внимательно смотрит под ноги, чтобы не наткнуться на мину.

Ситуация на фронте требует максимальной концентрации. Противник не стесняется применять запрещенные методы, и это вызывает у «Севера» глубокое беспокойство. Он вспоминает, как его товарищи получали тяжелые ранения из-за нехватки гуманности со стороны врага. Однажды, 19 августа, он пережил момент, который навсегда остался в его памяти. На их позицию пришел прямой прилет из 82-мм миномета. Первые два выстрела оказались пристрелочными, но третий — попал точно в цель. Бетонная плита обрушилась, и его нога оказалась под завалами. Однако он быстро пришел в себя и смог сменить позицию. Адреналин, по его словам, помогает справляться с ужасами войны, а после таких моментов он ощущает присутствие высших сил.

«Север» делится своей верой в Бога, которая поддерживает его в самые трудные моментыЭта вера становится для него опорой, когда вокруг царит хаос. Он отмечает, что надежда на лучшее всегда присутствует, даже когда ситуация кажется безвыходной. Важно знать, что рядом есть надежные товарищи, с которыми он делит все трудности.

Несмотря на все испытания, «Север» уверен в победе. Он считает, что их дух сильнее, чем у противника. Это убеждение поддерживает его и его боевых друзей. Они понимают, что гуманность и дипломатичность их страны не позволяют завершить конфликт быстрее, но это также свидетельствует о высоких моральных принципах. Каждый солдат верит, что победа будет за ними, и это придает сил продолжать борьбу.

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Среди своих мыслей он не забывает о семье. «Север» передает привет своей жене Альбине, которая верит в его возвращение, и маме Елене Александровне, которая молится за него и его товарищей.

«Не только своего сына поддержать старается, а обязательно просит передать моим боевым товарищам, что всё будет хорошо, все будем живы и здоровы и будем скоро дома.»

Эти личные связи помогают ему справляться с тяжестью службы, ведь он знает, что дома его ждут и поддерживают. Время на фронте тянется медленно, но «Север» понимает, что работу нужно довести до конца.

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россия сво мобилизация якутия
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