Аналитики «Яндекс-Недвижимости» выяснили, что семьи могут без доплат сменить однокомнатные квартиры на частные дома. Наиболее выгодные условия для этого наблюдаются в Омске, Новосибирске и Волгограде.

Недавнее исследование «Яндекс-Недвижимости» показало, что семьи, владеющие однокомнатными квартирами, могут без дополнительных затрат переехать в частные дома, используя средства материнского капитала. В крупных городах России, таких как Омск, Новосибирск и Волгоград, существует наибольшее количество предложений, которые позволяют осуществить этот переход.

Исследование основывалось на средней стоимости однокомнатной квартиры на вторичном рынке в разных миллионниках. Для расчетов аналитики увеличили эту сумму на 630,380 рублей, что соответствует размеру материнского капитала за первого ребенка. Это позволило определить, сколько частных домов доступно в каждом городе за указанную сумму.

На первом месте по возможностям для переезда оказался Омск. Здесь средняя стоимость однокомнатной квартиры с учетом маткапитала составляет около 4,5 миллионов рублей, и 56% всех частных домов в городе укладываются в этот бюджет. Это означает, что семьи могут легко найти подходящее жилье, не выходя за рамки своих финансовых возможностей.

Следующий в списке — Новосибирск. Здесь общий бюджет покупки составляет 5 миллионов рублей, что позволяет приобрести 50% предложений на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Волгоград замыкает тройку лидеров с бюджетом в 4,4 миллиона рублей, где 45% частных домов попадают в этот ценовой диапазон.

Интересно, что среди 16 городов-миллионников Санкт-Петербург занимает лишь 12-е место с бюджетом в 8,2 миллиона рублей и долей частного жилья на уровне 24%. Семьи из Ростова-на-Дону, Самары и Перми имеют еще меньше возможностей для перехода на частные дома. Москва, находясь на последнем месте, предлагает частные дома с бюджетом в 12,2 миллиона рублей, но всего 15% предложений соответствуют этому критерию.

Если рассмотреть не только сами мегаполисы, но и прилегающие области, ситуация меняется. В Красноярске 60% частного жилья доступно в заданном бюджете, в Перми — 58%, а в Волгограде — 56%. Москва поднимается на третью строчку снизу с показателем в 37%, уступая Ростову-на-Дону и Краснодару.

Переезд из однокомнатной квартиры в собственный дом становится все более привлекательным выбором для семей, особенно после рождения ребенка. Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс-Недвижимости», отметил, что после завершения программы льготной ипотеки на первичное жилье наблюдается рост интереса к загородным проектам. Застройщики предлагают новые варианты жилья с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой.

Часто стоимость частного дома сопоставима с ценой однокомнатной квартиры, но при этом жилье предлагает большую площадь и наличие собственного участка. Многие покупатели ценят возможность уединения и близость к природе. С учетом материнского капитала и действующих льготных ипотечных программ, переход на частное жилье становится выгодным и доступным решением для семей.