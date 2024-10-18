Ростех впервые представил патроны IGLA, специально разработанные для борьбы с беспилотниками, на международной выставке ORЁLEXPO в Москве. Эти боеприпасы обещают стать эффективным решением для защиты от малых дронов.

На международной выставке оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO, проходящей в Москве с 17 по 20 октября, Ростех представил свои новейшие разработки в области боеприпасов. Патроны IGLA, созданные для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, привлекли внимание экспертов и посетителей. Эти патроны специально предназначены для поражения малогабаритных дронов, что делает их особенно актуальными в условиях растущей угрозы со стороны БПЛА.

Патроны IGLA обладают уникальными характеристиками, которые позволяют эффективно справляться с различными конструкциями дронов, как металлическими, так и пластиковыми. Благодаря плотной и широкой осыпи дроби, они обеспечивают надежное поражение целей на коротких дистанциях. Для стрельбы на расстоянии до 30 метров разработан бесконтейнерный вариант патрона LEX 30, а для более дальних целей — контейнерный LEX 50, который эффективен на дистанциях до 50 метров.

Калибр патронов составляет 12/76, что позволяет им уверенно поражать низколетящие цели благодаря высокой кинетической энергии. Скорость полета дроби достигает 435 метров в секунду, а кучность выстрела составляет не менее 60%. Твердость свинцового метаемого снаряжения не ниже 16 HV, что также добавляет уверенности в их эффективности. Возможность снаряжения дробью различных калибров, от № 0000 до 5, или картечью 6,2-8,5 мм, расширяет их функционал.

В дополнение к стандартным патронам, Ростех также представил модели IGLA LEX Tracer и IGLA LEX 100. Патрон Tracer оснащен световым элементом, который позволяет визуализировать его полет на расстоянии от 20 до 100 метров. Это делает его особенно полезным для тренировок и контроля за стрельбой. Модель LEX 100 использует сверхтвердую дробь из специального сплава, что значительно повышает ее поражающие свойства на дистанциях до 100 метров.

Эти патроны предназначены не только для охоты, но и для вооружения сотрудников силовых ведомств России. В условиях современных угроз, таких как использование дронов для разведки или нападений, подобные разработки становятся крайне актуальными. Ростех стремится предложить эффективные решения, которые помогут обеспечить безопасность в различных сферах.

Кроме противодроновых патронов, выставка предлагает посетителям ознакомиться с охотничьими боеприпасами линейки IGLA. Здесь представлены патроны Premium и OPTIMUM, а также бесконтейнерные BIOR и патроны со световым элементом VECTOR. Специально для любителей стендовой стрельбы разработаны спортивные патроны IGLA CHAMPION, которые подойдут для всех дисциплин.