На трассе М-11 «Нева» запустили уникальный проект — музыкальную разметку, которая предупреждает водителей о потенциальных опасностях. Эта инициатива направлена на повышение безопасности на дорогах и борьбу с усталостью за рулем.

На трассе М-11 «Нева» произошло знаковое событие для российских автолюбителей. Впервые в стране внедрили музыкальную разметку, которая не только привлекает внимание, но и повышает безопасность на дороге.

На 653-м километре трассы дорожники нанесли поперечные шумовые полосы, которые воспроизводят мелодию знаменитой народной песни «Калинка-Малинка». Проезжая этот участок с разрешенной скоростью, водители могут услышать знакомые звуки, что служит своеобразным сигналом о приближении к аварийно-опасной зоне. Этот проект стал результатом работы специалистов из лаборатории иммерсивных технологий, которые разработали специальное программное обеспечение. Оно позволяет преобразовать дорожные штрихи в музыкальные ноты, создавая уникальный опыт для автомобилистов.

Такой подход к безопасности на дорогах вызывает интерес и обсуждения. Музыка, звучащая из-под колес, не только развлекает, но и помогает водителям оставаться сосредоточенными. В «Автодоре» уверены, что это новшество способно снизить количество аварий, особенно в тех местах, где водители часто теряют концентрацию. Специалисты подчеркивают, что музыкальная разметка может стать важным инструментом в борьбе с усталостью за рулем.

Наблюдая за реакцией водителей, можно заметить, как такая инициатива меняет восприятие дорожной обстановки. Музыка, звучащая из-под колес, привлекает внимание и создает атмосферу, способствующую более внимательному вождению. Важно отметить, что проект находится на стадии эксперимента, и его результаты будут тщательно анализироваться. Если инициатива окажется успешной, возможно, в будущем подобные решения появятся и на других участках дорог России.

Послушать, как работает музыкальная разметка можно, перейдя по ссылке https://t.me/vedomosti/52887.