Виталик Бутерин, сооснователь Ethereum, поделился своими взглядами на проблемы, с которыми сталкиваются пользователи платформы. Он предложил конкретные решения, направленные на повышение производительности и удобства работы с криптовалютой.

Виталик Бутерин, основатель Ethereum, вновь привлек внимание сообщества к важным вопросам, требующим решения. В своем блоге он обозначил основные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи второй по капитализации криптовалюты в мире. Бутерин сосредоточил внимание на необходимости повышения производительности и улучшения взаимодействия между проектами, работающими на базе Ethereum.

Бутерин поставил перед собой амбициозные цели: достичь производительности в 100 тысяч транзакций в секунду и обеспечить максимальную совместимость между проектами. Он отметил, что, несмотря на положительные изменения в экосистеме, пользователи все еще сталкиваются с множеством неудобств. Например, взаимодействие с приложениями на основе Ethereum часто вызывает затруднения. Бутерин привел в пример свой случай, когда он потерял $100 из-за ошибки при выборе сети для перевода активов на платформу Polymarket. Это подчеркивает, насколько критично важно упростить процессы для пользователей.

Существующие решения второго уровня, известные как L2, стали основой для масштабирования Ethereum. Эти технологии позволяют объединять транзакции в пакеты и отправлять их на проверку в основную сеть, что значительно снижает нагрузку. Бутерин указывает на сложность навигации между различными L2-сетями. Он считает, что отправка средств должна быть такой же простой, как и внутри основной сети.

С момента появления L2 в 2021 году разработчики создали около 50 таких сетей, общая капитализация которых превысила 19,5 миллиарда долларов. Примеры успешных проектов включают StarkNet, zkSync, Arbitrum и Optimism. Интересно, что только в Arbitrum число уникальных активных адресов превышает 550 тысяч. Это свидетельствует о растущем интересе к альтернативным решениям для масштабирования.

Несмотря на все достижения, средняя скорость транзакций на Ethereum остается низкой. Бутерин указал, что она составляет всего 174 транзакции в секунду, что значительно ниже желаемых показателей. Даже при внедрении новых технологий этот показатель может вырасти лишь до 900 TPS. Для сравнения, другие блокчейны, такие как Solana, показывают более высокие результаты, достигая 778 TPS.

Бутерин четко обозначил, что текущие достижения не удовлетворяют его амбициозные цели. Он стремится к тому, чтобы Ethereum стал не только более быстрым, но и удобным для пользователей.