17 октября 2024 года в районе поселка Табага началась масштабная стройка Ленского моста, который обещает изменить транспортную карту Якутии. Глава республики Айсен Николаев открыл церемонию заливки первой сваи, подчеркивая важность этого проекта для местного населения и экономики региона.
Ленский мост станет не просто переправой через реку Лену, а важным звеном, связывающим Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали с Северным морским путем. Это уникальное сооружение, которое не имеет аналогов в условиях вечной мерзлоты, будет построено с учетом суровых климатических условий Якутии. Проект реализуется по концессионному соглашению между Правительством Якутии и Группой «ВИС», что подчеркивает его значимость для региона.
Мост будет двухполосным и сможет пропускать до 5300 автомобилей в сутки. Общая длина с подходами составит 14,5 километра, а в русловой части — 2,5 километра. Основное внимание при проектировании уделили не только прочности конструкции, но и ее устойчивости к низким температурам и ледоходу.
Интересно, что для строительства моста потребуется значительное количество буронабивных свай — от 102 до 208 в русловой части. Самая большая опора, предназначенная для центрального пилона, потребует 208 свай и более 10 000 кубометров бетона. Это подчеркивает сложность и масштабность работ.
Проект уже привлек внимание не только местных жителей, но и специалистов из других регионов. Михайлишин отметил, что за ходом строительства будут следить не только в России, но и за ее пределами. Эксперты уверены, что Ленский мост не только улучшит логистику, но и станет катализатором экономического роста в Якутии и за ее пределами.
С завершением строительства маршрут от Новосибирска до Магадана сократится на 905 километров, что значительно упростит транспортные связи. Кроме того, мост создаст новый транспортный узел, объединяющий железнодорожный, речной и авиационный транспорт. Это позволит улучшить доступность для населения и снизить стоимость потребительской корзины.
Местные власти ожидают, что социально-экономические эффекты от проекта превзойдут первоначальные инвестиции в 1,6 раза.