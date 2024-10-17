В Якутии состоялась церемония начала строительства Ленского моста, который свяжет ключевые транспортные артерии региона. Завершение проекта запланировано до конца 2028 года, что станет значимым шагом для развития инфраструктуры.

17 октября 2024 года в районе поселка Табага началась масштабная стройка Ленского моста, который обещает изменить транспортную карту Якутии. Глава республики Айсен Николаев открыл церемонию заливки первой сваи, подчеркивая важность этого проекта для местного населения и экономики региона.

Ленский мост станет не просто переправой через реку Лену, а важным звеном, связывающим Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали с Северным морским путем. Это уникальное сооружение, которое не имеет аналогов в условиях вечной мерзлоты, будет построено с учетом суровых климатических условий Якутии. Проект реализуется по концессионному соглашению между Правительством Якутии и Группой «ВИС», что подчеркивает его значимость для региона.

Мост будет двухполосным и сможет пропускать до 5300 автомобилей в сутки. Общая длина с подходами составит 14,5 километра, а в русловой части — 2,5 километра. Основное внимание при проектировании уделили не только прочности конструкции, но и ее устойчивости к низким температурам и ледоходу.

Интересно, что для строительства моста потребуется значительное количество буронабивных свай — от 102 до 208 в русловой части. Самая большая опора, предназначенная для центрального пилона, потребует 208 свай и более 10 000 кубометров бетона. Это подчеркивает сложность и масштабность работ.

Проект уже привлек внимание не только местных жителей, но и специалистов из других регионов. Михайлишин отметил, что за ходом строительства будут следить не только в России, но и за ее пределами. Эксперты уверены, что Ленский мост не только улучшит логистику, но и станет катализатором экономического роста в Якутии и за ее пределами.

С завершением строительства маршрут от Новосибирска до Магадана сократится на 905 километров, что значительно упростит транспортные связи. Кроме того, мост создаст новый транспортный узел, объединяющий железнодорожный, речной и авиационный транспорт. Это позволит улучшить доступность для населения и снизить стоимость потребительской корзины.

Местные власти ожидают, что социально-экономические эффекты от проекта превзойдут первоначальные инвестиции в 1,6 раза.