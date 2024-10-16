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Ученые EPFL: Из глубоких слоев земли можно извлекать практически безграничную геотермальную энергию
Ученые из EPFL продемонстрировали, что можно извлечь геотермальную энергию из глубоких слоев земли, используя гидроразрыв. Это открытие обещает значительно увеличить доступность чистой энергии на планете.

В последние годы человечество активно ищет новые источники энергии, способные заменить ископаемые виды топлива. Одним из самых многообещающих направлений становится геотермальная энергия. Исследования, проведенные в Федеральной политехнической школе Лозанны (EPFL), оказались крайне интересными. Ученые выяснили, что можно эффективно извлекать энергию из глубин Земли, используя методы, аналогичные тем, что применяются в нефтяной и газовой промышленности.

Геотермальная энергия имеет огромный потенциал. Она способна удовлетворить потребности человечества на миллионы лет, если правильно использовать ресурсы, находящиеся на больших глубинах. Однако многие из этих ресурсов остаются недоступными из-за сложности бурения на такие глубины. Исследования EPFL продемонстрировали, что породы на сверхкритических глубинах ведут себя иначе, чем считалось ранее. Вода, нагретая до температур выше 400 °C, становится "сверхкритической", что позволяет ей течь, сохраняя при этом свойства жидкости и газа.

Проблема заключалась в том, что традиционные методы бурения не могли достигнуть таких глубин. Инженеры сталкивались с трудностями, когда пытались пробурить скважины глубже 10 километров. Порода становилась пластичной и липкой, что делало ее трудной для обработки. Исследовательская группа под руководством Габриэля Мейера провела эксперименты, которые показали, что, несмотря на изменение свойств породы, возможно создать условия для циркуляции воды.

Используя новейшие технологии, ученые смогли воссоздать условия, характерные для глубоких слоев земли. Они применили синхротронные 3D-изображения и моделирование методом конечных элементов. Результаты удивили: порода, находящаяся на грани хрупко-пластичного перехода, может вести себя как "Silly Putty" — она сохраняет форму, но при этом может легко деформироваться и даже трескаться при определенных условиях.

Рентгеновские томографические сканы горных пород при разных температурах показывают, что их можно раздробить в геотермальных целях на глубине, значительно превышающей необходимую

Это открытие изменяет представление о возможностях глубокого бурения. Ученые пришли к выводу, что с помощью гидроразрыва можно создать достаточно большие трещины в породе, чтобы обеспечить циркуляцию воды. Это означает, что геотермальные станции могут быть установлены практически в любом месте, где есть доступ к необходимым ресурсам. Например, старые угольные электростанции могут быть переоборудованы для использования геотермальной энергии, что снизит затраты и упростит процесс.

Несмотря на многообещающие результаты, перед учеными стоят серьезные вызовы. Необходимо разработать технологии, способные выдерживать экстремальные условия, возникающие на больших глубинах. Компании, такие как Quaise Energy, пытаются применять методы, разработанные для термоядерной энергетики, чтобы пробурить скважины на рекордные глубины. Их подход может стать ключом к успешному освоению глубоких геотермальных ресурсов.

Также стоит отметить, что другие компании, такие как Fervo и Sage Geosystems, уже продемонстрировали эффективность гидроразрыва в геотермальной энергетике. Их успехи подтверждают, что использование новых технологий может значительно увеличить объем извлекаемой энергии по сравнению с традиционными методами.

Если эти или другие компании смогут вывести подобного рода разработки на рынок в больших масштабах, человечество получит практически безграничный источник чистой энергии. Это не просто теория, а реальная перспектива, которая способна изменить энергетический ландшафт планеты. Чистая, отвечающая требованиям сети, доступная 24/7, практически безграничная — такие характеристики делают геотермальную энергию одним из наиболее привлекательных источников в борьбе с изменением климата.

#геотермальная энергия #бурение #гидроразрыв
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