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Sikorsky планирует превратить Black Hawk в дрон с новой системой автономного полета ALIAS/MATRIX
Компания Sikorsky, входящая в Lockheed Martin, получила $6 миллионов от DARPA для модернизации вертолета Black Hawk. Проект включает установку системы автономного полета ALIAS/MATRIX, что позволит превратить вертолет в дрон.

Компания Sikorsky, известная своими вертолетами, получила финансирование в размере $6 миллионов от DARPA для внедрения системы автономного полета ALIAS/MATRIX на экспериментальном вертолете Black Hawk. Эта инициатива направлена на преобразование классической модели вертолета в беспилотное летательное средство, что открывает новые возможности для армии США.

Модернизированный Black Hawk, получивший название Black Hawk MX, станет платформой для тестирования и оценки автономных функций. Специалисты из Командования развития боевых возможностей армии США (DEVCOM) смогут изучать различные сценарии, включая полеты с одним пилотом и полностью беспилотные операции. Генеральный директор Sikorsky Рич Бентон отметил, что такая модернизация обеспечит долгосрочную эксплуатацию вертолетов Black Hawk, продлевая их срок службы до 2070-х годов.

Система MATRIX является ключевым элементом программы ALIAS, направленной на автоматизацию бортпроводников. Эта программа создана для повышения безопасности пилотов и улучшения результатов миссий в сложных условиях. В 2020 году Sikorsky уже интегрировала электродистанционную систему управления полетом в модель MX, что позволило создать летающую лабораторию для тестирования автономных технологий.

Программа ALIAS стремится к тому, чтобы вертолеты могли автономно выполнять сложные задачи, даже в условиях высокой загруженности. Ожидается, что интеграция системы MATRIX в вертолет Black Hawk MX завершится к 2025 году. Это позволит DEVCOM оценивать различные датчики и автономные приложения, что повысит общую безопасность и ситуационную осведомленность.

В июле 2024 года Sikorsky и DARPA продемонстрировали опционально пилотируемую версию Black Hawk представителям Вооруженных сил и Министерства обороны США. Во время демонстрации автономные функции вертолета были показаны с помощью простых команд, которые передавались с планшета, независимо от местоположения оператора.

#дрон #darpa #black hawk #sikorsky
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