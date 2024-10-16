Итальянская компания Leonardo и немецкая Rheinmetall создали совместное предприятие для разработки новых танков и боевых машин пехоты. Эти машины предназначены для итальянской армии, но также будут доступны другим клиентам на международном рынке.

Как утверждает издание The War Zone, итальянская компания Leonardo и немецкий производитель Rheinmetall объявили о создании совместного предприятия, которое сосредоточится на разработке новых танков и боевых машин пехоты. Это сотрудничество возникло на фоне растущего интереса к бронетанковой технике, особенно в Европе, где военные нужды становятся все более актуальными. Основные боевые танки KF51 Panther и боевые машины пехоты KF41 Lynx станут основными продуктами этого проекта, который изначально ориентирован на итальянскую армию, но также будет нацелен на экспорт.

KF51 Panther

Совместное предприятие, названное Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV), предполагает равное распределение долей между двумя компаниями. Хотя это еще не контракт, создание LRMV сигнализирует о высоких шансах на то, что именно Panther и Lynx будут выбраны для оснащения итальянских вооруженных сил.

KF41 Lynx

Если итальянская армия примет решение о замене своих устаревших танков Ariete, которые были разработаны в 1980-х годах, на Panther, это станет значительным шагом вперед. Для боевой машины пехоты Lynx предусмотрено стать основой программы Armored Infantry Combat System (AICS), которая заменит текущие БМП Dardo и старые бронетранспортеры M113, использующиеся с времен Холодной войны. Программа AICS включает в себя множество модификаций, таких как ремонтно-эвакуационные и саперные машины, а также специализированные варианты для разведки и противотанковых операций.

LRMV планирует использовать модульную конструкцию Lynx для всех транспортных средств в рамках AICS, что позволит значительно упростить адаптацию платформ под различные задачи. Эта инициатива требует высоких стандартов, включая открытую архитектуру для интеграции с другими системами, а также возможности обмена данными с беспилотниками и наземными транспортными средствами. Боевые машины должны будут эффективно работать с различными типами боеприпасов, включая снаряды с воздушным подрывом, и обеспечивать защиту от множества угроз, таких как самодельные взрывные устройства и противотанковые ракеты.

The War Zone сообщает, что Италия планирует построить 20 прототипов AICS к 2027 или 2028 году, с началом поставок в период с 2029 по 2041 год. Производственные мощности будут сосредоточены на новом заводе в Ла Специя, который займется 60% всего производства. Итальянская сторона также возьмет на себя ответственность за системы управления, электронные комплекты и интеграцию вооружения для своих вооруженных сил.

Генеральный директор Rheinmetall, Армин Паппергер, отметил, что это сотрудничество создает мощную основу для европейского производства танков. Он подчеркнул, что обе компании будут нацелены не только на итальянский рынок, но и на другие страны, нуждающиеся в модернизации своих боевых систем.