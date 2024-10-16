Космический телескоп «Евклид» представил первый фрагмент крупнейшей трехмерной карты Вселенной, охватывающей 14 миллионов галактик.

Недавно астрономы сделали значительный шаг вперед, представив первый фрагмент самой обширной трехмерной карты Вселенной, когда-либо созданной. Этот проект, осуществляемый с помощью космического телескопа «Евклид», показывает невероятные детали 14 миллионов галактик и десятков миллионов звезд в Млечном Пути. Ожидается, что окончательная версия карты охватит миллиарды галактик, предоставляя уникальные данные для изучения космоса.

Запуск миссии «Евклид» состоялся в 2023 году под эгидой Европейского космического агентства (ЕКА) с поддержкой НАСА. Первые изображения телескопа появились в ноябре того же года, а в мае 2024 года ученые начали публиковать данные. Целью этой амбициозной миссии является создание трехмерной карты Вселенной, которая поможет понять ее эволюцию и прояснить загадочные аспекты темной энергии и темной материи, составляющие 95% всей Вселенной.

Недавно опубликованные данные представляют собой мозаику из 208 гигапикселей, охватывающую всего 1% от предполагаемого объема окончательной карты. Завершение проекта планируется через шесть лет наблюдений, которые охватят треть неба и позволят исследовать миллиарды галактик на расстоянии до 10 миллиардов световых лет. Профессор Мэт Пейдж из Лондонского университетского колледжа (UCL), который руководит разработкой камеры VIS (видимый инструмент) для телескопа, отметил, что «Евклид» делает снимки, которые ранее не были доступны.

На снимках, предоставленных ЕКА, можно увидеть области неба, покрытые новой мозаикой, а также увеличенные изображения отдельных объектов. Светло-голубые области на мозаике представляют собой галактические перистые облака, которые находятся между звездами Млечного Пути. Эти облака состоят из газа и пыли, отражающих оптический свет, что позволяет камере «Евклида» запечатлеть их в высоком разрешении.

При увеличении мозаики появляются детали, такие как спиральная галактика NGC 2188 и скопление галактик Abell 3381. В одном из изображений, увеличенном в 600 раз, можно увидеть далекие закрученные галактики с поразительной четкостью. Ученые уверены, что это только начало, и впереди их ждет настоящий астрономический урожай открытий.