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Выпущен корпус Corsair 9000D RGB AIRFLOW с поддержкой до 18 вентиляторов и установкой двух систем
Corsair представил корпус iCUE LINK 9000D RGB AIRFLOW Super Tower, который поддерживает установку до 18 вентиляторов. Этот гигантский корпус позволяет создать мощную систему охлаждения и даже разместить два компьютера одновременно.

Компания Corsair вновь удивила поклонников компьютерного железа, представив свой новый корпус iCUE LINK 9000D RGB AIRFLOW Super Tower на выставке Computex 2024. Этот продукт стал настоящим хитом, получив награду за лучший дизайн. Он продолжает традиции популярной модели 1000D, но предлагает множество современных функций и улучшений.

Корпус Corsair 9000D действительно впечатляет своими размерами и возможностями. Он может вместить до 18 вентиляторов диаметром 120 мм, 7 вентиляторов по 140 мм или 4 вентилятора по 200 мм. Это позволяет пользователям настроить систему охлаждения под свои нужды, обеспечивая оптимальную циркуляцию воздуха.

Конструкция корпуса позволяет устанавливать два радиатора размером 480 мм одновременно на передней и верхней панелях, а также 240-мм радиатор сзади. Такой объем пространства дает возможность собрать мощную систему, способную справиться с любыми задачами, будь то игры или ресурсоемкие приложения.

Одной из ключевых особенностей 9000D является система крепления InfiniRail, которая значительно упрощает установку вентиляторов. Вместо традиционных предварительно просверленных отверстий, пользователи могут легко перемещать направляющие в соответствии с выбранным диаметром вентилятора. Это позволяет сосредоточиться на размещении вентиляторов в наиболее эффективных местах, обеспечивая лучшее охлаждение горячих компонентов.

Корпус также включает в себя системный концентратор iCUE LINK, который поддерживает до 23 дополнительных устройств, включая вентиляторы и кулеры. Эта функция позволяет легко управлять всеми компонентами и следить за температурой системы.

9000D также поддерживает установку двух ПК, поскольку в нем достаточно места для платы ATX и Mini-ITX, которая сама по себе может иметь полноразмерный двухслотовый графический процессор. Это делает его идеальным вариантом для тех, кто хочет собрать мощный игровой ПК и рабочую станцию в одном корпусе. Возможность установки двух блоков питания обеспечивает дополнительную гибкость и мощность для таких сборок.

Митч Подлаха, руководитель отдела маркетинга корпусных продуктов в Corsair, отметил, что новая модель создана для обеспечения максимальной производительности и гибкости. Встроенный концентратор USB 3.2 на передней панели упрощает подключение внешних устройств, позволяя использовать порты USB Type-C и USB Type-A с одним внутренним подключением.

#corsair #охлаждение #корпус для пк #icue link
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