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В России выделят 853 млрд рублей на строительство федеральных дорог до 2027 года
Государство планирует инвестировать 853 миллиарда рублей в строительство федеральных автомобильных дорог в период с 2025 по 2027 год. Эти средства помогут улучшить состояние дорожной инфраструктуры и снизить количество аварий на трассах.

На заседании комитета по транспорту в Государственной Думе министр транспорта Роман Старовойт озвучил амбициозный проект бюджета, который предусматривает значительное финансирование строительства федеральных автомобильных дорог. Эти меры призваны не только улучшить качество трасс, но и снизить уровень аварийности на них.

Общий объем финансирования в 853 миллиарда рублей на ближайшие три года звучит многообещающе. С каждым годом состояние федеральных дорог в России становится все более актуальной темой. На данный момент 67,6% федеральных трасс соответствуют нормативам, а к 2027 году этот показатель должен вырасти до 69,3%. Это означает, что многие водители смогут рассчитывать на более безопасные и комфортные поездки.

Однако не все так просто. Более 40% дорожно-транспортных происшествий с грузовиками происходят из-за плохого состояния дорог. Вадим Филатов, председатель комитета по транспортной логистике «Деловой России», подчеркивает, что новые дороги способны существенно снизить количество аварий. Например, Ненецкий автономный округ стал лидером по росту аварийности, где число ДТП увеличилось на 57,1% за год. Камчатка и Псковская область также показали тревожные цифры.

Среди причин аварий можно выделить не только состояние дорожного полотна, но и устаревший автопарк. Средний возраст грузовых автомобилей в России составляет 16 лет, что говорит о необходимости обновления. Из-за высоких расходов на закупку и обслуживание техники многие компании не могут позволить себе обновить автопарки. По данным «АвтоГрузЭкс», себестоимость грузоперевозок за последний год увеличилась на 30%. Индексация утильсбора с 1 октября приведет к росту цен на грузовую технику, и это только усугубит ситуацию.

Эксперты уверены, что необходимо разработать меры, которые помогут минимизировать издержки компаний на приобретение новых автомобилей. В противном случае, устаревание автопарков может привести к еще большему росту аварийности.

Согласно данным ЕМИСС, дальневосточные регионы показывают самые низкие результаты по качеству дорог. Например, в Приморском крае только 33% дорог соответствуют нормативам. Это создает дополнительные сложности для жителей и бизнеса в этих областях.

Финансирование в 853 миллиарда рублей — это лишь часть пятилетнего плана, который предполагает вложение около 1,9 триллиона рублей в строительство и реконструкцию федеральных дорог до 2028 года. Однако, как отмечает Александр Бородин, недостаток средств — это лишь одна из проблем. Важнее наличие производственных мощностей и квалифицированного персонала, способного реализовать запланированные проекты.

Реконструкция федеральных трасс осуществляется в рамках проекта БКД — безопасная качественная дорога. В 2024 году планируется, что 52% дорог регионального назначения достигнут нормативного состояния.

#бюджет #дорожное строительство #минтранс #аварийность #федеральные дороги
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