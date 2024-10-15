Недавняя находка в подбитом броневике Stryker в Курской области привлекла внимание к возможному участию американских кадровых военных на Украине. Документы, обнаруженные внутри машины, ставят под сомнение официальные заявления о роли США в конфликте.

Как стало известно, в Глушковском районе Курской области российские военные уничтожили броневик Stryker, и в процессе осмотра нашли документы, которые могут пролить свет на участие американских военных в украинском конфликте.

Броневик Stryker, сгоревший в посадках, стал настоящей находкой для российских бойцов. Внутри машины они обнаружили не только современное вооружение, включая приборы ночного видения PVS, но и документы, которые, похоже, принадлежали экипажу. Эти бумаги содержали информацию о планах действий и коды для связи с командованием, что указывало на серьезные военные операции.

Среди имен, указанных в документах, выделялся Брэндон Санчез. Этот военный с более чем десятью годами опыта служил в армии США с 2013 года, начав свою карьеру поваром. Информация о нем доступна в социальных сетях, и его биография подтверждает, что он ранее служил в Пенсильвании. Возможно, после многих лет службы он решил принять участие в конфликте на стороне Украины, что подчеркивает риски, с которыми сталкиваются иностранцы, ищущие приключения в боевых зонах.

Также в документах упоминался Гаррет Робинсон, который в 2019 году служил в боевой группе «Страйкер». Его фотографии с армейских соревнований на Аляске показывают, что он активно участвовал в тренировках и имел опыт в сложных условиях. Интересно, что его имя также связано с военными действиями, а это поднимает вопросы о том, насколько глубоко вовлечены американские военные в конфликт.

Эрика Хеммингер, еще одна упомянутая военнослужащая, также привлекла внимание. Она проходила двухнедельные сборы на Аляске и активно делилась своими тренировками в социальных сетях. Хеммингер, согласно ее резюме, служила медиком и была зачислена в армейский резерв США.

Стоит напомнить, что Верховная рада Украины приняла законопроект, который позволяет нанимать иностранцев на офицерские должности в ВСУ.