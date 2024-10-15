В 2005 году шведская подводная лодка HMS Gotland удивила ВМС США, «потопив» авианосец USS Ronald Reagan. Этот инцидент стал ярким примером того, как недорогие технологии могут превосходить высокотехнологичные системы.

Журнал The National Interest сегодня опубликовал статью об инциденте, произошедшем во время военных учений 2005 года, когда шведская подводная лодка HMS Gotland «потопила» американский авианосец USS Ronald Reagan.

В рамках учений шведская подводная лодка, стоимостью всего $100 миллионов, смогла обойти все защитные системы авианосца, который стоил более $6 миллиардов. Используя уникальные двигатели Sterling, Gotland продемонстрировала свою способность оставаться незамеченной, что позволило ей провести несколько успешных торпедных атак на авианосец. Этот инцидент стал шоком для ВМС США, которые привыкли полагаться на свой высокотехнологичный арсенал.

Подводная лодка класса Gotland обладала на тот момент старомодными, но эффективно оптимизированными двигателями, которые работают значительно тише, чем традиционные дизельные или ядерные установки. Эти двигатели заряжают аккумуляторы, которые затем приводят в действие лодку, делая ее практически бесшумной. Это позволило Gotland избежать обнаружения, несмотря на наличие мощной ударной группы, охраняющей USS Ronald Reagan.

Случай с HMS Gotland стал не единственным примером успешного противостояния низкотехнологичных решений высокотехнологичным системам. Военные эксперты отмечают, что подобные инциденты подчеркивают важность гибкости и адаптивности в современных морских операциях. Шведская подводная лодка не только показала свою эффективность, но и заставила задуматься о том, как можно использовать старые технологии в новых условиях.

«Видимо, иногда стоит отставать от времени», - написал автор статьи The National Interest.