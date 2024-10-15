Китайский производитель электромобилей Xpeng представил новый P7+ на автосалоне в Париже и начал его предпродажу. За короткое время модель собрала 30 000 заказов, что подчеркивает интерес к «китайской Tesla».

На международном автосалоне в Париже 2024 года компания Xpeng представила свой новый электромобиль P7+, который уже успел завоевать внимание покупателей. Этот лифтбек стартует по цене 29 600 долларов и зафиксировал 30 000 заказов всего за 1 час и 48 минут.

Модель P7+ ранее носила кодовое название F57 и стала продолжением успешного седана Xpeng Mona M03. Этот средне-большой лифтбек оснащен передовыми системами помощи водителю и нацелен на укрепление позиций Xpeng на рынке электромобилей. Успех P7+ важен для компании, так как в текущем году она выполнила лишь 34,3% своего плана продаж, что значительно ниже среднего среди китайских производителей NEV.

Дизайн P7+ следует последним трендам и сохраняет фирменный стиль RoboFace, с характерной X-образной передней частью и тонкими дневными ходовыми огнями. Аэродинамические характеристики также впечатляют: коэффициент лобового сопротивления составляет 0,206 Cd, что лучше, чем у новой Tesla Model 3. Размеры автомобиля внушительны: длина достигает 5056 мм, а колесная база — 3000 мм.

Интерьер P7+ выполнен в минималистичном стиле, что также подчеркивает его сравнение с Tesla. Внутри отсутствуют физические кнопки, а вместо этого установлены современный 15,6-дюймовый экран и ЖК-панель приборов. Автомобиль предлагает два варианта электродвигателей: начальный с мощностью 180 кВт и более мощный с 230 кВт. Также доступны два типа аккумуляторов, обеспечивающих запас хода до 710 км.